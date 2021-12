Conosciamo tutti Roberto Valbuzzi così, ma vederlo in questo scatto vi farà un certo effetto: l’avreste mai riconosciuto? Incredibile!

È uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico italiano. Stiamo parlando proprio di lui: Roberto Valbuzzi! Entrato a far parte del mondo dello spettacolo nel 2011, il simpaticissimo chef è entrato nel cuore di tutti i suoi telespettatori. Ed ancora adesso, a distanza di 10 anni dal suo esordio, continua ad essere amatissimo.

Dapprima come conduttore di ‘Una cucina per due: Nord Vs Sud’ ed, in seguito, come giudice di Cortesie per gli ospiti, Roberto Valbuzzi ha cavalcato l’onda del successo sin dalla sua prima apparizione televisiva. Ed oggi riscuote un successo davvero impressionante. Oggi il ‘temutissimo’ chef di Cortesie per gli ospiti è davvero molto amato. Eppure, nonostante questo, siamo certi che non tutti lo conoscono in questo scatto del tutto inedito. Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, siamo riusciti a rintracciare uno scatto davvero impressionante. Siete abituati a vederlo così, vero? Ebbene: dimenticatelo! È in arrivo uno scatto che, senza alcun dubbio, vi farà un certo effetto! Siete pronti a vederlo anche voi? Ci pensiamo immediatamente.

Vedere Roberto Valbuzzi in questo scatto vi lascerà di stucco: l’avreste riconosciuto?

Siamo rimasti davvero a bocca aperta quando abbiamo visto questo scatto inedito di Roberto Valbuzzi. E, a quanto pare, non siamo affatto gli unici. “Che effetto che fa vedermi”, ha scritto l’amatissimo chef e temuto giudice di Cortesie per gli ospiti a corredo di questo scatto del passato. In effetti, l’immagine che ci viene proposta del buon Valbuzzi è completamente inedita. E, soprattutto, letteralmente diversa da quella a cui siamo stati abituati in questi anni.

Inutile dirvi che, com’è giusto che sia, la reazione dei suoi sostenitori. Seppure con un aspetto diverso dal solito, Roberto Valbuzzi ha ugualmente fatto scatenare il suo amatissimo pubblico. Bando alle ciance, però! Siete pronti a scoprirlo? E, soprattutto, ammirarlo in queste vesti? Eccolo qui:

Correva esattamente il 2011 quando Roberto Valbuzzi, agli esordi della sua carriera televisiva, si mostrava senza barba agli occhi del suo pubblico. Per noi, vanta sempre di un fascino incredibile. Cosa ci dite voi?