Federica Pellegrini e la sua grande paura: cosa non riesce proprio a fare

Non tutti immaginano che Federica Pellegrini ha una grande paura: sapete quello che la campionessa non riesce proprio a fare? Da non credere!

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Federica Pellegrini! Campionessa e detentrice di tantissime medaglie e record, l’amatissima nuotatrice è tra le sportive più amate del pubblico italiano.

Forse non tutti lo immaginano, ma anche Federica Pellegrini ha una grandissima paura. A raccontarla, senza neanche troppi peli sulla lingua, è stata proprio la diretta interessata nel corso di una sua intervista a Il Fatto Quotidiano datata 2014. È proprio in quest’occasione che, oltre a parlare delle Olimpiadi, della sua carriera e di molto altro ancora, Federica Pellegrini non ha potuto fare a meno di svelare un retroscena del tutto inedito. Tutti noi abbiamo delle paure, vero? Ebbene: anche la mitica nuotatrice ne ha una! E, vi assicuriamo, non la immaginereste mai! Siete pronti a scoprire ogni cosa nel minimo dettaglio? Vi accontentiamo immediatamente.

Leggi anche –> Vorresti essere in forma come Federica Pellegrini? Ecco la sua dieta, cosa mangia

Non immaginereste mai qual è la più grande paura di Federica Pellegrini: non riesce proprio a farlo

Se pensate di conoscere proprio tutto su Federica Pellegrini, vi assicuriamo che vi sbagliate di grosso. Seppure sia amatissima e famosissima, siamo certi che non tutti sono a conoscenza di quale sia la sua più grande paura. Si, avete letto proprio bene: anche la Pellegrini ha il ‘timore’ di qualcosa. Non immaginereste mai di cosa, è vero, ma ce l’ha!

Leggi anche –> Federica Pellegrini e Matteo Giunta presto sposi: proposta di matrimonio per la Divina

A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio, come dicevamo precedentemente, è stata proprio la diretta interessata nel 2014 a Il Fatto Quotidiano. Da quanto si apprende, sembrerebbe che Federica Pellegrini abbia paura del mare. Davvero incredibile, vero? D’altra parte, è proprio così! Sembrerebbe che ciò che spaventa di più la nuotatrice la mancata vista del fondo. “Sono abituata a vedere il fondale, se c’è nero non mi tuffo”, ha detto. Vi chiederete cosa ha provocato tutto questo? A quanto pare, un’otite da piccola! “Non ce la faccio. Finita lì”, ha detto. Diteci la verità: ve lo sareste ma immaginato?

Leggi anche –> Federica Pellegrini, il futuro marito è cugino del suo ex Filippo Magnini: “Molto difficile che venga al matrimonio”

A quando le nozze?

Quello che sta per concludersi, senza alcun dubbio, sarà un anno davvero indimenticabile per Federica Pellegrini. Non soltanto perché ha preso parte alle Olimpiadi di Tokyo e, come al solito, è riuscita a conquistare dei risultati davvero impressionanti, ma anche perché ha ritrovato l’amore e la serenità accanto a Matteo Giunta ed è pronta, addirittura, anche a sposarlo! Qualche mese fa, infatti, la Divina Pellegrini ha ricevuto la romanticissima proposta di matrimonio. A quando le nozze, quindi? Beh, al momento, è ancora tutto ‘top secret’. Una cosa è certa: noi non vediamo l’ora!

Vi piacciono insieme Federica e Matteo? Sono davvero bellissimi!