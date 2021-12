Gf Vip, Soleil trova l’ultimo biglietto lasciato da Alex: cosa le ha scritto l’ex concorrente prima di uscire.

Il rapporto tra Soleil e Alex ha catturato l’attenzione dei telespettatori in queste settimane. Al Gf Vip è stato spesso al centro delle dinamiche e ha creato non poco caos. Lunedì c’è stata una nuova puntata ed è stata ricca di colpi di scena. Dopo che nel pomeriggio, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha baciato Alex, per poi dirgli: “E’ finto come lo sei stato tu con me“, è accaduto quello che nessuno si aspettava.

In diretta è intervenuta la moglie dell’attore, Delia Duran, pronta per lasciare suo marito. Ma il concorrente, si è avvicinato alla donna e l’ha abbracciata, e per questo è stato espulso. Prima ancora, però, Belli aveva lasciato alcuni biglietti in cui aveva scritto dei messaggi a Soleil. La mattina, Jessica, insieme a lei, ha trovato l’ultimo biglietto: cosa c’era scritto al suo interno.

Gf Vip, Soleil trova l’ultimo biglietto di Alex: cosa le ha scritto l’ex concorrente

Una puntata di fuoco quella di lunedì 13 dicembre. Delia Duran, moglie di Alex Belli è intervenuta in puntata per parlare con suo marito. Nel pomeriggio, tra l’uomo e Soleil c’era stato un bacio inaspettato. Per questo, dopo l’evoluzione di questo rapporto nella casa, la moglie dell’attore è arrivata con l’intenzione di chiudere.

Ma è accaduto l’impensabile. Alex si è avvicinata alla donna per abbracciarla ed è stato espulso, perchè non ha rispettato le norme anticovid. Prima ancora, nel pomeriggio, aveva lasciato dei biglietti all’ex corteggiatrice, in casa. Soleil dopo averne trovati diversi, ha cercato l’ultimo e finalmente, grazie a Jessica, l’ha trovato. Ma cosa c’era scritto al suo interno?

Jessica ha letto il biglietto che diceva: “L’amore vince su tutto… “, ma non solo, sembrerebbe che, al suo interno, c’erano affermazioni che hanno scaturito una reazione avversa. La principessa a ha detto che a questo punto, doveva scegliere Soleil e non Delia. Subito dopo, l’ex corteggiatrice, parlando con la principessa, ha detto che lei ha dato quel bacio per finta, perchè ha pensato che lui sia stato finto con lei.