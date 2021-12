Gf Vip, Davide dopo l’uscita di Alex non resiste e lo dice chiaramente a Soleil: “Mi avevate rotto i c****i”.

La puntata di lunedì 13 dicembre del Grande Fratello Vip ha lasciato il segno. E’ stata sicuramente una delle dirette in cui i colpi di scena hanno lasciato tutti spiazzati e senza parole. Alex Belli è stato squalificato dal reality.

Sua moglie, Delia Duran, dopo che, nel pomeriggio aveva visto il passionale bacio tra Soleil e l’attore, era intenzionata a chiudere con lui e si è presentata in casa. Quando c’è stato il confronto, il concorrente si è avvicinato alla donna e l’ha abbracciata. Per questo motivo, è stato espulso dal Gf Vip. Al termine della puntata, Davide, amico di Belli, parlando con Soleil, non ce l’ha fatta più e l’ha detto chiaramente.

Alex Belli è stato squalificato dal Gf Vip. Durante il confronto con sua moglie, Delia Duran, si è avvicinata a lei e l’ha abbracciata. Gesto che, non doveva assolutamente fare e per questo è stato espulso.

Un vero e proprio colpo di scena, che ha lasciato i telespettatori spiazzati. Soleil Sorge, ha avuto una reazione immediata, ha preso la valigia dell’uomo e l’ha portata fuori: “Non serve la porta rossa per uscire, puoi andare anche di là, tieniti tuo marito che non l’ho mai voluto e smetti di insultare me….“, e questo ha scatenato la reazione di Delia: “Senza pudore, sei senza dignità e sei una donna falsa e traditrice”. Un momento che ha catturato l’attenzione del pubblico. Dopo la puntata, quando i concorrenti si sono coricati, Davide, in stanza con Soleil, dove si è aggiunto Giacomo Urtis, non ce l’ha più fatta e ha detto chiaramente:

“Mi avevate rotto i co*****i, te lo posso dire, mamma mia che palle, non vi sopportavo più”, riferendosi al rapporto tra Alex e Soleil. A quanto pare, come molti coinquilini della casa, anche Silvestri non sopportava più questo legame. In questi giorni, Davide ha anche ribadito il fatto che non è solo colpa di Alex, ma di entrambi: “Se la sono goduta, vuoi che ci metti un po’ di spettacolo, c’è… sono due persone che fanno show, non è una cosa negativa”.