Proprio qualche istante fa, Ilary Blasi ha mostrato ai suoi sostenitori di aver ricevuto un tapiro d’oro: ma cosa sarà mai successo?

Siamo in prossimità del Natale. E, si sa, questo è il periodo dell’anno in cui si fanno regali, dolci pensieri e molto altro ancora. Quello che, però, ha ricevuto qualche istante Ilary Blasi è qualcosa del tutto inaspettato.

Leggi anche –> Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi 2022? Non ci più dubbi: parla Maurizio Costanzo

Reggetevi forte, perché ciò che vi stiamo per raccontare è davvero incredibile. A distanza di mesi dall’ultima visita di Valerio Staffelli, la splendida Ilary Blasi ha ricevuto un nuovo tapiro d’oro. Avete letto proprio bene, si! A rivelarlo, è stata proprio la diretta interessata sul suo canale social. Attraverso una serie di Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale, la conduttrice non ha perso occasione di poter mostrare cosa le è accaduto qualche istante prima. “Fresco fresco”, ha detto Ilary Blasi a corredo di questa IG Stories.

Leggi anche –> Ilary Blasi rivoluziona il suo look: “New color”, come si è mostrata la conduttrice

Ilary Blasi riceve un nuovo tapiro: cos’è accaduto?

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Ilary Blasi sappiamo benissimo che non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa col suo adoratissimo pubblico. È proprio per questo motivo che, proprio qualche istante fa, non ha affatto potuto fare a meno di rendere partecipi i suoi sostenitori di una visita tanto inaspettata quanto sorprendente.

Leggi anche –> Avete mai visto il padre di Ilary Blasi? La somiglianza è tanta

Come mostrato dalle immagini caricato sul suo canale social ufficiale, Ilary Blasi ha ricevuto la cara visita di Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la notizia conosciuto per essere il mittente dei mitici tapiri d’oro. Ebbene: cosa sarà mai successo? La risposta è davvero semplicissima: Ilary Blasi ha ricevuto un nuovo tapiro d’oro! Difficile da crederci, ce ne rendiamo conto, ma è proprio così! “Fresco fresco”, ha scritto la Blasi a corredo di queste IG Stories. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: cosa sarà mai successo? O, per meglio dire, cosa avrà mai fatto la conduttrice per meritarsi un nuovo tapiro? Al momento, non lo sappiamo! Una cosa, però, è certa: in casa ne ha bizzeffe! E ce lo dimostrano le immagini seguenti.

Non si sarebbe mai aspettato un regalo di Natale del genere, ne siamo certi! Non ci resta che seguire le puntate di Striscia la Notizia per scoprire cosa è successo. Ne vedremo delle belle!