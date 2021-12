Blanca è una serie televisiva di successo dei canali Rai, ma non tutti immaginano questo retroscena: solo ora è stato svelato.

Siete pronti alle ultime due puntate di Blanca? Lunedì 20 e Martedì 21 Dicembre, infatti, andranno in onda gli ultimi appuntamenti della serie televisiva. E, senza alcun dubbio, lasceranno a bocca aperta!

Iniziata il 22 Novembre scorso, la serie tv ha saputo immediatamente catturare l’attenzione del pubblico italiano. E, ad oggi, è tra le trasmissioni più viste ed amate del Lunedì sera. Come ogni cosa bella, però, anche questa è destinata a terminare. E, proprio tra qualche giorno, assisteremo alle ultime due puntate. In attesa, però, di poter vedere cosa accadrà e se ci sarà una seconda stagione, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di essa? Sulle pagine di TV Sorrisi e Canzoni, ad esempio, è stato svelato un retroscena davvero incredibile. Ovviamente, ci penseremo noi a dirvi ogni cosa. Vi anticipiamo: non lo avreste mai immaginato. Scopriamo insieme.

Avreste mai immaginato questo retroscena su Blanca?

Una serie televisiva così avvincente e coinvolgente, diciamoci la verità, non l’avevamo mai vista prima, eppure Blanca ha letteralmente stupito tutti i suoi telespettatori. Tanto è vero che, ad oggi, è una delle serie tv che ha saputo riscuotere un successo impressionante sin dal primo momento. Siete convinti di conoscere ogni cosa su di essa, però? Beh, vi sbagliate di grosso! Sulle pagine di TV Sorrisi e Canzoni, infatti, è stato svelato un retroscena davvero incredibile.

A partire dal cane scelto come amico della Ferrando fino ai luoghi dove è stata girata la serie televisiva, Tv sorrisi e canzoni ha svelato tutti i ‘segreti’ di Blanca. Tra questi, anche un particolare retroscena. La sovraintendente è, spesso e volentieri, protagonista di scene dinamiche, ma vi siete mai chiesti se Maria Chiara Giannetta abbia usato controfigure? Ebbene. A svelare ogni cosa, è stata la produzione! “Usa mai controfigure?”, si legge sul quotidiano. “Poche volte: ci siamo adoperati perché potesse interpretare anche molte delle scene più suggestive”, la risposta.

Avreste mai immaginato un retroscena del genere?