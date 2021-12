“Mi ha insegnato tanto”, Carolyn Smith commuove il web: messaggio da brividi

La giurata di “Ballando con le Stelle”, Carolyn Smith, commuove il web con un messaggio da brividi: “Mi ha insegnato tanto”

La coreografa ha pubblicato un post sul suo account Instagram, facendo emozionare i suoi seguaci. Un messaggio da brividi, che ha lasciato tutti senza parole. Siete curiosi di sapere cosa ha scritto? Se sì, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

Carolyn Smith, messaggio da brividi sui social

Carolyn Smith è una coreografa nata a Glasgow il 16 novembre del 1960. È divenuta famosa in Italia grazie al programma televisivo “Ballando con le Stelle“, in onda in prima serata su Rai Uno e condotto da Milly Carlucci. Carolyn ricopre il ruolo di giurata dal 2007 ed è divenuta uno dei pilastri del talent show di Rai 1.

Essendo ormai famosa, Carolyn è seguita anche sui social. Di recente su Instagram ha pubblicato un post che ha fatto emozionare i fan. La Smith ha postato una foto insieme a Lamberto Sposini, anch’egli ex giurato di “Ballando con le Stelle”. Le parole usate per l’ex collega hanno emozionato il pubblico.

“Con grande sorpresa ho trovato questo stupendo foto di un uomo che mi ha insegnato tanto nella vita” – ha scritto la giurata su Instagram – “Lo sguardo dice tutto. Ti voglio sempre bene”.

Sposini ha dovuto lasciare il mondo dello spettacolo in seguito a un ictus che lo ha colpito mentre stava per andare in diretta con il telegiornale. Da allora, Sposini non può muovere metà del suo corpo e non riesce ad esprimersi. Per questo motivo si è allontanato dalla televisione, lasciando il suo posto a “Ballando con le Stelle” a Selvaggia Lucarelli.

Sposini, però, è sempre stato un collega speciale e lo dimostrano le parole piene d’affetto pubblicate sui social da Carolyn Smith. Tutti stimavano Lamberto e ancora oggi esprimono parole bellissime nei suoi confronti. La speranza è che prima o poi possa tornare, anche solo per un ultimo saluto, nel luogo che anche lui ha contribuito a rendere magico.