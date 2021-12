Non immaginereste mai chi è questa adorabile bambina raffigurata in foto, ma la sua voce ha incantato tutti: l’avete riconosciuta?

Davvero adorabile questa dolcissima bambina ritratta in questa foto, vero? Ebbene. Resterete davvero impressionati quando scoprirete di chi stiamo parlando esattamente. Correva esattamente il 1968 quando, con una bellezza impressionante e una dolcissima voce, la protagonista di questo nostro articolo faceva il suo debutto sul piccolo schermo. E conquistava davvero tutti.

Avete seguito l’ultima edizione dello Zecchino D’Oro? Andato in onda per tre pomeriggi di seguito pochissime settimane fa, l’amatissimo programma dedicato ai bimbi, alla loro dolcezza e alle loro voci ha visto trionfare la piccola Zoe Adomelli con la canzone ‘Superbabbo’. Giunto alla sua sessantaquattresima edizione, il programma continua a catturare l’attenzione di tutti. Voi siete curiosi di sapere che fine hanno fatto alcuni dei suoi partecipanti? In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato di Barbara Ferigo, vincitrice dell’edizione dello Zecchino d’oro del 1968, e della sua vita oggi. A tal proposito, siete riusciti a riconoscere chi è questa dolcissima bambina riproposta in foto? Anche lei ha partecipato alla medesima edizione della Ferigo, è riuscita a classificarsi al decimo posto e con la sua voce ha incantato tutti.

Con la sua voce ha incantato tutti: qui era adorabile, ora è un volto molto amato

Tra le tantissime bambine e i diversi bambini che si sono esibiti sul palco dello Zecchino d’oro nel corso dell’edizione del 1968, c’è stata anche la protagonista di questo nostro articolo. All’epoca, lo sappiamo benissimo, non è riuscita ad aggiudicarsi il podio. Eppure, la sua voce ha talmente incantato tutti che, per anni ed anni, è diventata la colonna portanti di tantissime sigle musicale e molto altro ancora.

Siete riusciti a riconoscerla? Qui era davvero piccolissima, ora è un volto molto amato della televisione italiana. Ebbene. Molto probabilmente non ci penserete mai, ma stiamo parlando proprio di lei: Cristina D’Avena!

Con la sua canzone ‘Il valzer del moscerino’, la dolce Cristina D’Avena conquistò tutti. E, seppure la mancata vittoria, ha cavalcato la cresta dell’onda. Diteci la verità: l’avevate riconosciuta?