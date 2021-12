Elisabetta Gregoraci, svolta a sorpresa: nuovo look per la showgirl, che schianto!

Aria di rinnovamento per Elisabetta Gregoraci, che su Instagram mostra la foto in cui sfoggia un nuovo look di capelli: imperdibile!

Sempre molto attiva sui social e piena di impegni professionali, Elisabetta Gregoraci ama aggiornare quotidianamente i suoi fan con i quali condivide tanti momenti della propria sfera privata e lavorativa.

Leggi anche—–>>>“Casa addobbata, adoro”: il fantastico albero di Natale di Elisabetta Gregoraci

D’altra parte, un’icona di stile e bellezza come lei è richiestissima per molti servizi fotografici e, nei momenti di pausa dal set, è solita mostra via social il dietro le quinte di questi lavori.

Proprio per uno degli shooting più recenti che l’hanno vista protagonista, la bellissima showgirl ha optato per un nuovo look che ha scatenato una miriade di cuoricini su Instagram. Si tratta di uno stile di grande tendenza per l’imminente stagione invernale.

Elisabetta Gregoraci, rivoluzione in atto: avete visto il suo nuovo look?

Da autentica bellezza mediterranea quale è, Elisabetta ha sempre rappresentato l’ideale di donna mora, con splendidi capelli scuri e pelle dorata. Ebbene, fedele al suo stile inconfondibile, la famosa ex gieffina ha apportato leggere modifiche al colore originale della sua chioma.

Leggi anche—->>>Qui aveva solo 17 anni: la foto di Elisabetta Gregoraci ha lasciato tutti senza parole

Da come appare nella foto che la ritrae nel backstage, si vede chiaramente che ‘ha salutato’ alla nuance unica: è rimasta sì castana, come lo è di natura, ma ha illuminato il tutto con uno shatush dalle sfumature caramello. Radici scure e tonalità sempre più chiare via via che si arriva alle punte. Impossibile poi non restare incantati dalla piega ondulata che le dona moltissimo e con cui l’abbiamo vista di rado.

Questo tipo di sfumature caramello sembra siano tornate di moda quest’anno e si presentano come il must-have di stagione: in questo caso però il distacco tra i due colori appare meno deciso. Ideale per le brune ma anche per le bionde naturali.

Leggi anche—–>>>Quando la bellezza è nel DNA: avete mai visto la sorella di Elisabetta Gregoraci?

Complimenti ad Elisabetta che ancora una volta ha lasciato tutti a bocca aperta!