Ha interpretato il sorvegliante Clemente ne La forza del desiderio: dopo 20 anni l’attore non è più lo stesso.

La Forza del desiderio è una telenovela brasiliana trasmessa in Italia su rete 4 a partire dal 2001. La trama si svolge in Brasile, nella metà dell’ottocento. L’amore tra Ignazio e Ester fa da centro della trama. L’incontro fra i due avviene a Rio De Janeiro. Ignazio va lì per studiare, la donna è la proprietaria di un locale in cui ospita gli uomini più potenti e le cortigiane più affascinanti del posto.

Ad un certo punto, però, i due si perdono per rincontrarsi proprio nella casa del padre di Ignazio. Il Barone Enrico, proprietario di Oro Verde, sposa Ester. Il giovane lo scopre e ne resta profondamente amareggiato. Abbiamo visto che, la fazenda, è tenuta sotto controllo dal sorvegliante, Clemente. Purtroppo, per pochi soldi, si vende spesso a Ventura, proprietario di Morro Alto. Non è amato, perchè il suo comportamento è meschino, e maltratta gli schiavi. Ricordate questo personaggio? Il suo temperamento ha molto colpito, freddo e losco. Oggi, avete visto com’è l’attore che l’ha portato in scena? E’ completamente diverso.

Leggi anche Ne La forza del desiderio è stata Ester: dopo 20 anni l’attrice si mostra così e lascia tutti senza parole

Ne La Forza del desiderio è stato il sorvegliante Clemente: dopo 20 anni l’attore è molto diverso

Ignazio e Ester sono stati i protagonisti de La Forza del desiderio, una delle telenovele brasiliane più amate e seguite. Il loro amore incontra tanti ostacoli, il primo, quando, ad un certo punto, i due si separano.

Leggi anche Ne La forza del desiderio è stata Barbara: dopo 20 anni stenterete a riconoscere l’attrice

Si rincontreranno nella fazenda Oro Verde, di proprietà del Barone Enrico, padre di Ignazio. Il giovane scopre che suo padre ha sposato la donna. La fazenda è sorvegliata da Clemente, uomo meschino, si vende per pochi soldi a Ventura. Maltratta gli schiavi e ha una passione per Zulmira, che spesso, tratta male. L’attore che l’ha interpretato è Chico Diaz. Dopo 20 anni non è più lo stesso:

L’avete riconosciuto? Diaz dopo tanti anni è completamente cambiato. Non ha più i lunghi capelli ricci, ma adesso, sono molto più corti. Il viso è rimasto uguale, a parte qualche segno del tempo. Oggi, l’attore ha 62 anni, allora ne aveva circa 42. Ha recitato al cinema e in televisione, ma osservando il suo canale instagram, sembrerebbe impegnato anche al teatro. Inoltre, Diaz è anche un artista.