Nel 2001 l’abbiamo conosciuta nella prima edizione di Amici: la trasformazione lascia a bocca aperta

Vent’anni fa andava in onda la prima edizione dello storico talent-show Amici: lei era una delle protagoniste più amate, la ricordate?

Dall’autunno del 2001 e fino alla primavera del 2002 fu trasmesso su Italia 1 un altro di quei programmi destinati a cambiare la storia della tv. Stiamo parlando di Amici, all’epoca chiamato Saranno Famosi, il primo talent della televisione italiana. Lei, Marianna Scarci, ne fu una delle protagoniste assolute.

Leggi anche——>>>È stato un amatissimo concorrente di Saranno Famosi, lo ricordate? Eccolo oggi dopo 20 anni: clamoroso!

Di quell’avventura fecero parte volti indimenticabili ancora oggi come il vincitore Dennis Fantina (reduce dall’ultima edizione di Tale e Quale Show), Valeria Monetti, Antonio Baldes, Andrea Cardillo, ecc. Ricorderete, inoltre, che in quel primo ‘esperimento’ del programma rivelatosi poi un successo incredibile, gli allievi dovevano cimentarsi in tutte le discipline: canto, ballo, recitazione, ecc. e non solo nella propria.

Come dicevamo, uno dei percorsi di maggior successo fu quello di Marianna Scarci, ballerina all’epoca 19enne che si aggiudicò il secondo posto in finale.

Bionda, riccia e solare, dopo l’esperienza ad Amici fece alcune apparizioni in tv e posò per alcuni servizi fotografici per poi abbandonare definitivamente il mondo dello spettacolo.

Marianna Scarci oggi: la nuova vita dell’ex ballerina della prima edizione di Amici

Come si può notare dal suo profilo Instagram ancora oggi molto seguito, la bella ballerina ha cambiato molte volte look nel corso di questi vent’anni.

Leggi anche——->>>Ricordate Antonio Baldes, ballerino della prima edizione di Amici? Ecco com’è oggi

Dopo aver provato a tingersi la chioma di vari colori, alla fine è tornata bionda come l’abbiamo conosciuta nella scuola più famosa d’Italia. Vanta ancora una forma fisica strepitosa nonostante sia diventata mamma due volte: le sue figlie, Mia e Sophia, sono nate dall’unione col compagno Mirko.

Oggi Marianna si dedica a fare la mamma a tempo pieno ed è abbastanza attiva sui social dove i fan più affezionati continuano a seguirla a distanza di due decenni da Amici.

Leggi anche——>>>Valeria Monetti della prima edizione di Amici: eccola dopo vent’anni

Visto che fisico splendido? La Scarci è rimasta bellissima come allora, anzi col tempo ha acquistato ancora più fascino!