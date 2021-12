L’amatissima ex di Uomini e Donne ha ritrovato l’amore: lui è un famoso attore! Immagini dolcissime; chi è la nuova coppia.

È stata una delle corteggiatrici più amate di Uomini e Donne. E non una qualsiasi: fu proprio la scelta del tronista, che con lei iniziò una bellissima storia d’amore fuori dal programma. Niente lieto fine, però, per loro, ma oggi c’è una meravigliosa notizia che riguarda l’ex protagonista della trasmissione.

Le immagini sui social parlano chiaro: l’ex corteggiatrice ha ritrovato l’amore! E il suo nuovo fidanzato è un volto noto: un attore che conosciamo benissimo! Scopriamo i dettagli di questa nuova coppia.

Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice e scelta ha un nuovo amore: è un attore famosissimo

“L’amore” è la semplice ma eloquente didascalia che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scelto per il suo ultimo video su Instagram. Un video in cui si mostra complice e sorridente tra le braccia del suo nuovo fidanzato. Che, a sua volta, ha pubblicato una foto che non lascia spazio a dubbi: un dolcissimo bacio sullo sfondo della cattedrale di Palermo. Di chi stiamo parlando?

Lei è Ginevra Pisani, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex professoressa de L’eredità. Lui è Alessio Vassallo, attore siciliano, protagonista di tantissime serie di successo, tra cui Lolita Lobosco: per 7 anni è stato legato all’attrice Lorena Cacciatore. E proprio quest’ultima ha commentato la foto del bacio di coppia: “Bellissimi finalmente!”, segno che i due ex siano rimasti in ottimi rapporti.

Ginevra è stata un volto amatissimo a Uomini e Donne, dove nel 2017 ha conosciuto il tronista Claudio D’Angelo: i due hanno vissuto un’intensa storia d’amore, durata circa due anni. Ma oggi, nel cuore della bellissima napoletana, c’è spazio solo per Alessio.

E voi, cosa ne pensate della nuova coppia? Vi piacciono insieme? Non possiamo che fare loro i migliori auguri!