Dopo la sua partecipazione a Vite al Limite non sembra più lei: ora è così, ma non immaginerete mai com’era prima, resterete sotto choc.

Resterete davvero sotto choc quando scoprirete com’era la protagonista di questo nostro articolo prima di Vite al Limite. Oggi appare in gran forma e lo si nota chiaramente dalla foto che vi mostreremo in basso, ma non immaginerete mai come si mostrava prima della sua partecipazione all’amatissimo programma di Real Time!

L’obiettivo di Vite al Limite, diciamoci la verità, è proprio questo: ridare una nuova vita a tutti i suoi protagonisti. E, per la maggior parte dei suoi pazienti, il dottor Nowzaradan ci è riuscito davvero alla grande. Ce ne da la conferma la storia della protagonista di questo nostro articolo. Prima di partecipare al programma, infatti, la donna portava dietro un fardello troppo grande. E un peso piuttosto eccessivo. Dopo la sua esperienza in clinica, invece, è fortemente cambiata. E ad oggi oltre che apparire in gran forma, tanto da non sembrare nemmeno più lei, si mostra fiera ed orgogliosi di aver ripreso la sua vita in mano. Quello che, però, adesso vi chiediamo è: siete curiosi di sapere com’era prima di Vite al Limite? Scopriamolo insieme.

Oggi non sembra più lei, ma com’era prima di Vite al Limite? Eccola: clamoroso!

A spingere la protagonista di questo nostro articolo a prendere parte alla sesta stagione di Vite al Limite è stato il suo peso davvero incredibile. Tormentata da un’infanzia difficilissima e i problemi di tossicodipendenza di suo marito, Alicia Kirgan aveva deciso di chiedere aiuto al dottor Nowzaradan per ritornare in forma. Terminato il suo percorso nella clinica di Houston, la donna pesava qualche chilo in meno dei 200 kg.

Insomma, così come anche altre, anche la trasformazioni di Alicia Kirgan è stata impressionante. Uscita dalla clinica con 197 kg, la donna di Madison è riuscita a dimagrire 85 kg. Oggi non sembra più lei, ma siete curiosi di sapere com’era prima? Ci pensiamo immediatamente! Sia chiaro: resterete davvero sotto choc.

Davvero incredibile, vero? Insomma, la trasformazione di Alici c’è stata e le immagini a confronto ce lo confermano. Cosa ne pensate?