Antonella Clerici è la regina della televisione nostrana, ma sapete che cosa faceva prima del successo? Era esattamente il 1985.

Non c’è assolutamente nulla da dire al contrario: Antonella Clerici è proprio la regina della televisione italiana. Poco più di un anno fa, è ritornata in Rai con un programma tutto suo dopo due anni di totale assenza dai palinsesti televisivi. E, da quel momento, non si è mai più fermata.

Attualmente al timone del programma ‘È sempre mezzogiorno’ e ‘The Voice Senior’, Antonella Clerici vanta di una carriera davvero impressionante. Il suo esordio sul piccolo schermo, come in molti ricorderanno, è arrivato esattamente nel 1989 nel programma ‘Dribbling’ su Rai Due. Simpaticissima, fresca e genuina, la conduttrice si contraddistingue immediatamente da tutte le sue altre colleghe. E, in men che non si dica, cavalca la cresta dell’onda. E non siamo noi a dirlo, ovviamente, ma la sua incredibile carriera. Colonna portante di tantissimi programmi di successo, la splendida Clerici è tra i volti più amati del pubblico italiano. E non facciamo affatto fatica a capirne il motivo. Vi siete mai chiesti, però, quale sia stato il lavoro prima del successo? Ammesso che Antonella sembra essere proprio nata per questo motivo, siete curiosi di sapere cosa faceva prima?

Cosa faceva Antonella Clerici prima del successo?

È uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico italiano, Antonella Clerici. Eppure, siamo certi che non tutti conoscono questo ‘retroscena’ sul suo conto. Oggi è amatissima e rientra chiaramente nelle regine indiscusse del piccolo schermo nostrano. Vi siete mai chiesti, però, cosa faceva prima del successo? Sappiamo benissimo che dopo il suo esordio, avvenuto nel 1989 a Dribbling, la Clerici non si è mai più fermata. Prima di intraprendere questa carriera, però, cosa faceva?

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Antonella Clerici abbia da sempre voluto diventare un pezzo importante della tv nostrana. È proprio per questo motivo che, esattamente nel 1985, si fa conoscere sul piccolo schermo. È proprio in quest’anno, infatti, che davvero giovanissima inizia il suo lavoro da annunciatrice presso un’emittente televisiva.

Chi l’avrebbe mai detto che da quel momento la sua vita sarebbe cambiata?