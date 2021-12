Chiara Ferragni e Fedez, la notizia coglie tutti di sorpresa: potrebbe accadere davvero e i fan della coppia non vedevano l’ora!

Chiara Ferragni e Fedez sono sicuramente la coppia del momento. È da poco uscita la nuovissima serie tv su Amazon Prime Video, The Ferragnez, dove i due giovani mostrano tutte le sfaccettature della loro vita in famiglia e non solo.

Il seguito che ha accumulato questa coppia è davvero incredibile. Basti pensare che i loro profili Instagram insieme, contano più di 38 milioni di follower sparsi in tutto il mondo. La nostra coppia d’oro condivide giornalmente la loro vita, senza maschere e senza filtri, se non quelli di Instagram. A partire dai loro adorabili figli Leone e Vittoria, con cui giocano e si divertono, fino alla parte più scintillante della loro quotidianità, come il lavoro e le loro vacanze da sogno. The Ferragnez mostra proprio questo, è una sorta di storia Instagram trasformata in serie televisiva. A quanto pare, già in pochissimi giorni, la serie ha raggiunto un successo importante e i loro fan più accaniti già chiedono nuovi episodi.

Chiara Ferragni e Fedez: potrebbe accadere davvero

Il successo di The Ferragnez ha reso molto felice e speranzosa la casa di produzione Banijay, che non si aspettava tutto questo clamore. Ma la notizia che ha lasciato tutti senza parole è che, secondo alcune indiscrezioni di Fanpage.it, sta già pensando a una seconda stagione. Sembrerebbe che le riprese per The Ferragnez 2 inizieranno nelle prime settimane di gennaio, anche perché prevedere come sarebbero andati gli ascolti della prima stagione era molto arduo.

Ora le domande si concentrano tutte su ciò che ci sarà da mostrare nuovamente di questa coppia così popolare. La prima stagione è stata caratterizzata in primis dalla gravidanza di Chiara Ferragni e anche dai successi lavorativi della coppia, come la partecipazione a Sanremo da parte di Fedez. L’entusiasmo dei fan ha spinto la Banijay a credere sempre più in questo progetto e probabilmente la seconda stagione sarà disponibile alla fine del 2022, proprio come la prima messa in onda.

Non ci resta che aspettare di vedere se ci sarà la nuova stagione dei Ferragnez e goderci momenti di divertimento e di vita vera.