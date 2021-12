La conosciamo come la ‘temutissima’ insegnante di Amici, ma com’era Alessandra Celentano da giovane? Spunta la foto di anni fa, incredibile!

Senza di lei Amici non sarebbe la stessa cosa: conosciamo tutti la severità di Alessandra Celentano, ma l’avete mai vista quando era giovane?

Diciamoci la verità: la sua presenza è il ‘sale’ di tutte le edizioni di Amici: da quando, nel lontano 2002 Alessandra Celentano entrò a far parte del corpo insegnanti della scuola più famosa d’Italia, è uno dei personaggi più amati e discussi del programma.

Nipote del grande Adriano Celentano, la prof di danza classica più simpatica della tv è nata a Milano il 17 novembre 1966. La sua è una carriera ricca di traguardi importanti: nel 1980 entra all’Aterballetto di Amedeo Amodio e ne diventa prima ballerina; qui ha l’opptunità di ballare con artisti di fama internazionale come Gheorghe Iancu. Alessandra ha insegnato perfino alla Scala di Milano e al Teatro San Carlo di Napoli.

Da quando è entrata ad Amici circa vent’anni fa, si è subito fatta notare per il suo carattere intransigente e il suo metodo di insegnamento molto rigoroso: sappiamo tutti che per lei un vero ballerino deve prima di tutto avere determinate prerogative fisiche e poi essere molto preparato a livello tecnico.

Essendo un personaggio molto amato, la Celentano ha partecipato anche ad altri programmi tv come Pechino Express nel 2014, dove giocava in coppia con il collega Corrado Giordani.

Abbastanza attiva sul suo profilo Instagram, ha pubblicato in queste ore una foto che la ritrae da giovane. Resterete di stucco!

Alessandra Celentano da giovane: l’immagine che non ti aspetti

“Beata gioventù”, scrive l’ex ballerina a corredo dello scatto che mostra la sua bellezza da ragazza. In verità, non è poi cambiata moltissimo in questi anni.

Sempre acuta nelle sue riflessioni, Alessandra ha anche scritto: “Avevo una pignoleria ed un temperamento estremi. Da anni non faccio più la ballerina, ma ragiono ancora come se lo fossi. In questo mondo bisogna sembrare molto più sicuri di quello che si è davvero! Il carattere è molto importante, può precludere anche una carriera!”.

Insomma, nonostante non possa più ballare da tempo, la determinazione e la disciplina non l’hanno mai abbandonata. Se seguite Amici, ve ne sarete accorti sicuramente!

Che dire, è proprio il suo modo di essere che ce la fa amare così tanto!