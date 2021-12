Dove sono state girate le scene di Blanca? Tutti i luoghi della famosa serie di Rai 1

Tra le tante curiosità sull’amatissima serie Blanca in onda su Rai 1, in molti si chiedono dove sono state girate le scene: scopriamolo!

Per gli appassionati della fiction made in Italy, è diventato ormai un appuntamento imperdibile. In onda ogni lunedì sera su Rai 1, la serie tv Blanca registra immancabilmente ascolti da capogiro.

Ispirata ai romanzi di Patrizia Rinaldi e realizzata da Lux Vide e Rai Fiction, la serie è interpretata dalla talentuosa Maria Chiara Giannetta e da Giuseppe Zeno, affiancati da un grande cast.

La storia di Blanca, che ci aspetta con l’ultima puntata la prossima settimana, racconta di una ragazza che ha perso la vista a causa di un incendio provocato dal fidanzato violento di sua sorella Beatrice. Quest’ultima ha perso la vita proprio in quella tragica occasione e da allora Blanca decide di entrare in polizia per servire la giustizia.

Viene infatti assunta come stagista in un commissariato di Genova, è specializzata nel decodificare i file audio ed è sempre accompagnata dal suo fedelissimo cane guida Linneo, bulldog americano femmina.

In molti si sono chiesti in quali luoghi dove sono state girate le scene di Blanca. Lo hanno rivelato alcuni membri della produzione a Tv Sorrisi e Canzoni.

I luoghi della serie Blanca hanno catturato l’attenzione del pubblico: ecco dove sono state girate le scene

La celebre serie Rai è ambientata nel capoluogo ligure, ma la produzione ha svelato al famoso settimanale tutti i particolari al riguardo: “Nei carrugi (i tipici vicoli di Genova), al porto, dove abbiamo ottenuto un permesso speciale, all’università, nei quartieri di Voltri e Nervi. Ma anche fuori città, nel promontorio di Punta Crena e sul lungomare di Camogli, dove vive la protagonista”.

Nell’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, hanno però rivelato che alcune riprese sono state fatte in altri luoghi diversi da Genova: “Per esempio lo splendido Palazzo Farnese a Caprarola (VT); la Centrale Termoelettrica Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia (RM); un Diving center della località balneare di Santa Marinella (RM) e i fondali marini dell’Argentario in Toscana”.

E il famoso commissariato? Esiste davvero? Ebbene, a tal proposito lo staff ha rivelato: “Gli interni sono stati ricostruiti in teatro, gli esterni sono di un edificio nell’area del Porto Antico di Genova”.

E voi guarderete l’ultima puntata di Blanca?