Fabio Volo oggi è amatissimo, ma sapete cosa faceva prima del successo?

Fabio Volo, cosa faceva prima del successo: lo scrittore ha lavorato insieme a suo padre.

Fabio Volo è un attore, scrittore, conduttore radiofonico e televisivo, sceneggiatore e doppiatore italiano. Nasce a Calcinate, in provincia di Bergamo, nel 1972. Il suo nome è Fabio Bonetti, ma ha scelto di cambiarlo, grazie ad una sua canzone, che lo ispirò. Infatti, lo scrittore, tra il 1994 e il 1996, ha tentato la strada di cantante.

Uno dei suoi primi singoli, si chiamava Volo e così decise di soprannominarsi, appunto, Fabio Volo. Oggi, è conosciuto con il nome d’arte. Dopo aver abbandonato la carriera musicale, entra a far parte del mondo delle radio, divenendo uno dei conduttori di punta di Radio Capital. Successivamente, passa anche in televisione e comincia a farsi conoscere nel mondo del cinema e dell’editoria. Nel 2011 i suoi romanzi sono arrivati a vendere oltre 5 milioni di copie solo in Italia e sono stati tradotti anche in altre lingue. Un grande trionfo, frutto di tanto impegno e sacrificio. Volo, in un’intervista a Repubblica, raccontando di sè, ha anche svelato cosa faceva prima di toccare il successo.

Leggi anche Fabio Volo, il doloroso retroscena: “Ho visto mio padre piangere”

Fabio Volo ha lavorato insieme a suo padre: cosa ha fatto prima di toccare il successo

Tutti lo conosciamo con il suo nome d’arte, Fabio Volo, ma il suo vero cognome è Bonetti. Lo scrittore l’ha cambiato molti anni fa, quando ha tentato di muoversi nel mondo della musica. Uno dei suoi primi singoli, si intitolava Volo, e così decise allora di farsi chiamare Fabio Volo.

Leggi anche Fabio Volo svela cosa succede durante le scene di sesso: “Fa impressione”

In questi anni, è diventato uno scrittore di successo e nel 2011 i suoi romanzi sono arrivati a vendere oltre 5 milioni di copie solo in Italia e sono stati tradotti anche in altre lingue. L’ultimo suo libro, Una vita nuova, è uscito qualche settimana fa, esattamente la prima pubblicazione c’è stata il 9 novembre. Prima di toccare il successo, però, sapete cosa faceva?

Dopo aver conseguito la licenza media inferiore, lascia il liceo e inizia a lavorare come panettiere con il padre: “Avevo 19 anni… lavoravo con mio padre al panificio e a un certo punto ho detto basta”, ha detto l’attore a Repubblica. Da quel momento, ha deciso di dare una svolta alla sua vita e così è stato.