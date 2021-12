Forse non l’hai mai visto quand’era un ragazzino! Spunta un vecchio video

È famosissimo, eppure siamo certi che non l’avete mai visto da ragazzino: su Instagram spunta un vecchio video, eccolo qui.

Quante volte vi è capitato di vedere sulle vostre bacheche social foto o video di celebrità nostrane nel passato? Sappiamo benissimo che Instagram, Facebook e tutti gli altri social network sono il mezzo preferito dai Vip per non perdere occasione di stare in contatto con il suo amatissimo pubblico.

Sui canali social delle nostre celebrità, c’è da ammetterlo, se ne vedono di tutti i colori! C’è chi, infatti, non perde occasione di poter aggiornare il suo pubblico con scatti appartenenti alla sua quotidianità. E chi, invece, ha intenzione di lasciarli completamente esterrefatti con deliziosi scatti del passato. In effetti, nel corso di questi mesi, ve ne abbiamo raccontato e mostrato di diverse! Adesso, invece, vogliamo mostrarvi com’era da ragazzino un volto molto amato ed apprezzato della televisione italiano. A rendere tutto più chiaro, sia chiaro, è stato proprio il diretto interessato. Attraverso un vecchio video condiviso sul suo canale social ufficiale, il simpaticissimo comico si è mostrato da piccolissimo. Siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando? Ed, in particolare, com’è cambiato in tutti questi anni? Ci pensiamo immediatamente.

Si mostra così oggi, ma l’avete mai visto da ragazzino? Il video inedito

Ad oggi, l’amatissimo comico, attore e conduttore si mostra proprio così. Vi siete mai chiesti, però, com’era da ragazzino? A ‘svelare’ ogni cosa, come dicevamo precedentemente, è stato proprio il diretto interessato sul suo canale social ufficiale. Alcune ore fa, attraverso un video inedito del passato, il simpaticissimo volto noto della televisione italiana si è mostrato con qualche anno in meno.

Di chi stiamo parlando? La risposta è semplicissima: il mitico Frank Matano! Protagonista indiscusso della primissima edizione di ‘Lol-chi ride è fuori’, il comico campano vanta di un successo davvero impressionante. E, sia chiaro, non siamo noi a dirlo, ma ce ne da la conferma il numero di followers presente su Instagram. Ed è proprio qui che, spesso e volentieri, si diletta a condividere scatti o video del passato. Come questo di qualche ora fa:

Ecco qui: lui è Frank Matano da ragazzino. E, soprattutto, agli albori della sua carriera. Insomma, saranno anche passati anni da questo momento, ma il giudice di Italia’s Got Talent è sempre identico, non credete?