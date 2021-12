A Vite al limite prende una decisione choc, poi il colpo di scena clamoroso: oggi è irriconoscibile, da mettersi le mani nei capelli.

Di clamorosi colpi di scena ne abbiamo conosciuti tantissimi nel corso di queste nove stagioni di Vite al Limite, questo di cui vi parleremo tra qualche istante, vi assicuriamo, è davvero ‘choc’. La paziente, infatti, ha deciso di partecipare al programma di Real time per via del suo ingente peso, ma da un momento all’altro ha preso una vera e propria decisione inimmaginabile.

Sono davvero tantissime le persone che, anno dopo anno, decidono di rivolgersi al dottor Nowzaradan per riappropriarsi del proprio corpo. E prendere in mano le redini della propria vita. Ciascuno di loro ha dei validi motivi per farlo. C’è chi, ad esempio, ha intenzione di sposarsi. Chi, invece, vuole ritornare a svolgere una vita normale. E chi, invece, lo fa per il bene dei proprio figli. Ecco. È proprio questa la motivazione che ha spinto la protagonista di questo nostro articolo a partecipare al programma. Nel corso del suo percorso in clinica, però, qualcosa è cambiato tanto da spingerla ad abbandonare improvvisamente la trasmissione. Scopriamo insieme, però, cos’è successo.

Decisione choc a Vite al Limite: abbandona il programma, poi il colpo di scena clamoroso

A Vite al Limite, quindi, la quarantenne del Massachussets aveva deciso di partecipare per il suo incredibile peso, condizionato a quanto pare da un intervento chirurgico andato a male. Stiamo parlando propri odi lei: Leneatha Reed. Entrata a far parte della clinica con ben 273 kg, la donna aveva un forte interesse a ritornare in forma, ma purtroppo non è stato affatto così.

Dopo 9 mesi dall’inizio del suo percorso in clinica, infatti, Leneatha ha preso una decisione choc: abbandonare il programma! Non sappiamo cosa l’abbia spinta a compiere questo gesto, sia chiaro. Fatto sta che quello che è successo dopo è davvero un colpo di scena clamoroso! Siamo riusciti a rintracciare la Reed su Facebook. Ed abbiamo scoperto che, nonostante abbia abbandonato il programma, lei sia riuscita ugualmente a dimagrire per conto suo. Guardate un po’ qui:

Ad oggi, diciamoci la verità, è davvero irriconoscibile! Cosa ne pensate?