Venerdì 17 Dicembre c’è stata la finale di Bake Off Italia 9, chi ha vinto? Scopriamo il nome e chi si è classificato al secondo e terzo posto.

Era il momento che più aspettavamo della giornata di Venerdì 17 Dicembre, c’è da ammetterlo. Proprio nelle scorse ore, infatti, è andata in onda l’ultima ed imperdibile puntata di Bake Off Italia 9.

Giunto alla sua sedicesima puntata di questa nona edizione, Bake Off ha salutato tutto il suo amatissimo pubblico. Proprio Venerdì 17 Dicembre, infatti, è andata in onda l’ultima puntata. Alla fine della quale, come ogni ‘gara’ che si rispetti, è stato eletto il suo vincitore. Ebbene. Chi ha vinto? Ad essersi aggiudicati la finale sono stati Peperita, Lola, Daniela e Roberta. Eppure, nonostante tutti avessero tutte le carte in regola per accaparrarsi il premio finale, soltanto uno di loro ha avuto la possibilità di essere nominato vincitore. Chi di questo quattro, però? Scopriamolo insieme.

Chi ha vinto Bake Off Italia 9: a trionfare è….

È stata una sfida ed un’ultima puntata davvero imperdibile, quella di Bake Off Italia 9 andata in onda Venerdì 17 Dicembre. Proprio qualche ora fa, Benedetta Parodi, insieme ai suoi ‘tremendi’ giudici’, è stata al timone dell’ultima puntata di questa edizione del talent. Ed ha avuto la possibilità di eleggere il vincitore.

Così come tutte le altre, anche l’ultima puntata è stata ricca di sfide. E di dolcezze. Partiamo subito con la prima sfida. Intitolata ‘Fette perfette’, nel corso della prima prova due finalisti si sono giocati il terzo e quarto posto. Stiamo parlando proprio di loro: Peperita e Lola. A vincere, è stata proprio quest’ultima. Quindi, il buon Giacomo Luizzi è il quarto classificato. Il ‘triello’, quindi, è tra Lola, Roberto e Daniela. Ebbene. La quarantanovenne siberiana si è aggiudicata il terzo posto. L’ultima sfida, infine, è proprio tra Roberto e Daniela. Siete proprio curiosi di sapere chi dei due ha vinto? Scopriamolo insieme:

Avete visto proprio bene, si! La simpaticissima pugliese si è aggiudicato il titolo di vincitrice di Bake Off Italia 9. Noi tutti siamo contentissimi e ci auguriamo che questo sia soltanto l’inizio di qualcosa di grande. In bocca al lupo!