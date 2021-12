Anticipazioni puntata Domenica In del 19 Dicembre: due amatissimi ospiti in studio, colpo pazzesco per Mara Venier, cos’è successo.

Mancano pochissime ore alle feste natalizie, eppure Mara Venier non può assolutamente non fare compagnia il suo amatissimo pubblico con una nuova puntata di Domenica In. A partire dalle ore 14 di quest’oggi, infatti, la conduttrice sarà al timone di una nuova puntata della sua trasmissione. E, come al solito, sarà la portavoce di qualcosa davvero di unico.

Cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova puntata di Domenica In? Appurato che, da diversi mesi a questa parte, la padrona di casa ha saputo regalare degli appuntamenti davvero pazzeschi, siete curiosi di sapere cosa ci attende dalla puntata di quest’oggi? Da quanto si apprende dalle anticipazioni trapelate da TV Blog, sembrerebbe che nello studio televisivo Fabrizio Frizzi in Roma ci saranno due ospiti davvero amatissimi. Un colpo davvero pazzesco, quindi, per la ‘zia Mara’, che ancora una volta si conferma regina indiscussa della Domenica pomeriggio. Siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando esattamente? Ebbene: vi diciamo noi ogni cosa. Vi anticipiamo: si tratta di un colpo davvero pazzesco!

Leggi anche –> Maurizio Costanzo commenta Pretelli a Domenica In: “Se la Venier lo ha scelto significa che…”

Domenica In del 19 Dicembre, anticipazioni incredibili: due volti amatissimi!

Prima delle festività natalizie, Mara Venier ha deciso di regalare una puntata mozzafiato di Domenica In al suo amatissimo pubblico. A partire dalle ore 14:00, come dicevamo precedentemente, inizierà un nuovo appuntamento. Ed anche questo, così come tutti gli altri precedenti, sarà letteralmente imperdibile. Pronti a scoprire tutte le sue anticipazioni? Ci pensiamo immediatamente!

Leggi anche –> Domenica In, Mara Venier perde la pazienza: “Se vuoi ridere esci da questo studio”

Da quanto si apprende da TV Blog, sembrerebbe che per la puntata di Domenica In di oggi 19 Dicembre siano previsti due ospiti amatissimi. Oltre alla classica ed imperdibile parentesi dedicata a Ballando con le Stelle e ai vincitore di questa sedicesima edizione, Mara Venier accoglierà nel suo studio due volti amatissimi della televisione italiana. Stiamo parlando proprio di loro: Monica Bellucci, che recentemente si è esibita sul palco di Ballando con Simone Di Pasquale, e Zucchero. Insomma, un colpo davvero incredibile. Oltre a loro, però, ci saranno tantissimi altri volti.

Leggi anche –> Non tutti conoscono questo retroscena su Simone Di Pasquale: se lo chiedono in tantissimi

Per noi, anche questa sarà una puntata davvero formidabile. Cosa ne pensate?