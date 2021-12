Mancano pochissime ore all’attesissimo gran finale di Blanca, ma ci sarà una seconda stagione della fiction? Cosa abbiamo scoperto.

Ci siamo! Mancano ancora pochissime ore ed andrà in onda l’attesissima ultima puntata di Blanca. In onda a partire dal 22 Novembre scorso, la fiction basata sulle avventure del sovraintendente Ferrando ha appassionato milioni e milioni di telespettatori.

Nonostante il competitor del Grande Fratello Vip, Blanca ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante puntata dopo puntata. I casi e i misteri risolti da Blanca Ferrando hanno coinvolto tutti. Ed adesso sono davvero tantissime le persone che si chiedono cosa accadrà nel corso dell’ultima puntata. Appurato che sta andando in onda la quarta puntata e che, invece, domani andrà in onda l’ultimo appuntamento finale, non ci resta che sapere una sola cosa: ci sarà una seconda stagione? Il successo riscontrato da questo nuovo prodotto è stato davvero impressionante. È proprio per questo motivo che il suo pubblico non può fare a meno di sapere se ci sarà o no un prosieguo. Secondo voi? In attesa di conferma, ecco cosa abbiamo scoperto in merito.

Ci sarà una seconda stagione di Blanca? Cosa abbiamo scoperto

Non soltanto tutti sono in trepidante attesa per l’attesissimo gran finale di Blanca, ma sono davvero tantissime le persone che si chiedono cosa accadrà alla sovraintendente Ferrando? Appurato che Martedì 21 Dicembre andrà in onda l’ultima puntata, ci sarà una seconda stagione?

Il successo riscontrato da Blanca, dalle persone a lei più care e dai suoi casi è stato davvero spietato, possiamo supporre che ci sarà un prosieguo con i nuovi episodi? Al momento, purtroppo, non abbiamo tantissime notizie in merito. C’è da dire, però, che il suo pubblico lo desidera a gran voce. Nonostante questo, però, non c’è stata ancora nessuna conferma o smentita da parte degli interessati. Certo, in una una recentissima intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, la produzione ha risposto all’ipotesi di una seconda stagione. E si è lasciato andare ad un semplice ‘lo speriamo’. Oltre a questo, però, non possiamo dirvi altro.

Cosa ci dite voi, invece? Vi piacerebbe un continuo di Blanca?