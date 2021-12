Sembrerebbe proprio che Nathaly Caldonazzo sarà una nuova concorrente del GF Vip, ma chi è? Scopriamo insieme cosa sappiamo su di lei.

Sembrerebbe essere proprio fatta! A partire da questa sera, Lunedì 20 Dicembre, Nathaly Caldonazzo sarà una delle nuovi concorrenti del GF Vip. Dopo l’ingresso di Alessandro Basciano, Federica Calemme ed Eva Grimaldi di Venerdì scorso, la splendida attrice sarà la new entry di questa puntata.

Si vociferava da diverso tempo che Nathaly Caldonazzo sarebbe entrata nella casa del GF Vip. E adesso, a quanto pare, c’è proprio la conferma. Da quanto si apprende da TV Blog, insieme a Bari Gaetani d’Aragona, anche Nathaly Caldonazzo trascorrerà i prossimi mesi nella casa più spiata d’Italia. In attesa di poterla ammirare in tutta la sua bellezza, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lei? Volto amatissimo ed attrice di successo, la Caldonazzo vanta di un successo impressionante, ma siete pronti a conoscerla nel ‘profondo’? A partire dal luogo e data di nascita fino alla sua vita privata e allo spiacevolissimo incidente per le vie di Roma, vi racconteremo tutto quello che abbiamo appena scoperto sul suo conto.

Nathaly Caldonazzo, chi è? Età, Instagram, vita privata e come si chiama sua figlia

Aspettavamo da tanto questo momento e, finalmente, è arrivato: Nathaly Caldonazzo sembrerebbe proprio che sarà una nuova concorrente del GF Vip. Il suo ingresso, a quanto pare, è previsto per questa sera. In attesa di poter constatare se l’indiscrezione sia reale oppure no, scopriamo qualche cosa in più su di lei.

Nathaly Caldonazzo è nata a Roma il 24 Maggio del 1969. Entrata a far parte nell’ambito dello spettacolo come modella, la splendida Caldonazzo compie molto presto il suo debutto sul piccolo schermo come ballerina per diversi programmi televisivi. A partire da Fantastico 10, storico programma Rai, fino a Stasera Lino, la bella Nathaly da inizio ad una splendida carriera televisiva. Oltre al suo percorso sul piccolo schermo nostrano, però, la romana inizia anche quello da attrice. Tanto è vero che, dopo il suo primo esordio Fratelli D’Italia, cavalca l’onda del successo. Intorno agli anni 2000, la Caldonazzo continua ad essere amatissima. E un’attrice di un certo calibro. Come dimenticare, ad esempio, gli spettacoli teatrali a cui prende parte. Oppure, le pellicole cinematografiche di cui diventa protagonista indiscussa.

Oltre alla sua carriera da attrice, anche quella televisiva non può non essere presa in considerazione. A distanza di anni dalla sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, Nathaly Caldonazzo prende parte a Temptation Island Vip nel 2018 insieme al suo fidanzato dell’epoca Andrea Ippoliti. La sua relazione, purtroppo, terminerà poco prima della fine del programma.

Molto attiva sul suo canale Instagram – il suo nickname è nathaly.caldonazzo – l’attrice ama condividere scatti che la ritraggono nel corso delle sue giornate. Poche notizie, invece, abbiamo di sua figlia. Nata nel 2004, la giovane Mia è nata dalla relazione con Riccardo Sangiuliano, imprenditore napoletano.

L’incidente per le vie di Roma

Nel 2018, Nathaly Caldonazzo è stata vittima di uno spiacevolissimo incidente stradale. Sembrerebbe che, in zona Prati, lo scooter guidato dall’attrice abbia impattato con un’automobile, provocandole diverse fratture. Fortunatamente è andato tutto alla grande, anche se immaginiamo che lo spavento è stato davvero tanto.

