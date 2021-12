Anticipazioni dell’ultima puntata di Blanca di Martedì 21 Dicembre: colpo di scena clamoroso, come reagirà adesso la Ferrando?

Non vi aspettavate affatto questo appuntamento, vero? Invece, è proprio così! A distanza di qualche ora dal quinto episodio, Blanca ritornerà in onda in via del tutto eccezionale per la sesta ed ultima puntata. Avete visto cosa è accaduto questa sera? Ebbene. Reggetevi forte: domani 21 Dicembre accadrà l’impossibile!

Se anche voi siete rimasti affascinati dalla serie televisiva ‘Blanca’ e non vedete l’ora di scoprire come andrà a finire questa prima stagione, vi assicuriamo che il colpo di scena che vi verrà regalato nel corso dell’ultima puntata sarà davvero choc. A quanto pare, sembrerebbe che la sovraintendente non soltanto dovrà fare i conti nuovamente col passato, ma sarà a rischio! Sappiamo benissimo che, da diverso tempo, la Ferrando viene spiata in tutti i suoi movimenti. Ebbene. A quanto pare, sembrerebbe che Blanca dovrà fare i conti con alcuni problemi di salute. Scopriamo insieme tutti i dettaglio.

Ultima puntata di Blanca, le anticipazioni del 21 Dicembre: cosa accadrà

Se fino a questo momento, Blanca vi ha regalato delle puntate davvero imperdibili, sappiate che quella di questa sera sarà ancora più impressionante. Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni, infatti, sembrerebbe che la Ferrando dovrà avere a che fare con Carmine Russo, colui che lei ha accusato di aver ucciso sua sorella. Un colpo di scena davvero clamoroso, vero? E, soprattutto, come reagirà secondo voi la sovraintendente? Ma non solo.

Da quanto si apprende dalle anticipazioni, inoltre, sembrerebbe che la salute di Blanca sia fortemente compromessa. Non sappiamo, al momento, cosa accadrà. A quanto pare, però, la Ferrando sarà fortemente a rischio.

Ci sarà una seconda stagione?

Mancano pochissime ore al finale di stagione di Blanca, eppure tutti si chiedono cosa accadrà subito dopo. In particolare, ci sarà un prosieguo? Così come quella de Un Professore, anche la fiction basata sulla sovraintendente Ferrando continueranno? Al momento, come raccontato, non abbiamo moltissime informazioni. Una cosa, però, è certa: il suo pubblico la desidera ardentemente.

