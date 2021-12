Federica Calemme è la nuova concorrente del Gf Vip, ma ricordate quando è stata presente a L’Eredità?

Venerdì 17 dicembre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Abbiamo appreso la decisione degli altri concorrenti, che dopo il 13 dicembre, avevano la possibilità di decidere se restare in casa o lasciare. Aldo Montano ha abbandonato il gioco, mentre lunedì, ad uscire è stata Francesca Cipriani. Quest’ultima ha motivato dicendo di avere problemi di salute e di dover fare dei controlli specifici.

Ma nella diretta di venerdì, ci sono stati anche nuovi ingressi, quello di Eva Grimaldi, Alessandro Basciano e Federica Calemme. Quest’ultima ha partecipato a Miss Italia nel 2017, vincendo il premio Miss Tv Sorrisi e Canzoni. Da quel momento, si aprono per lei le porte del mondo dello spettacolo. La ricordate nel programma L’Eredità? Vi ha partecipato nella stagione 2019- 2020.

Federica Calemme, concorrente del Gf Vip: ha partecipato a L’Eredità, la ricordate?

Federica Calemme è una nuova concorrente del GF Vip. E’ entrata nella casa più spiata d’Italia venerdì 17 dicembre, insieme ad Alessandro Basciano e Eva Grimaldi. La sua bellezza colpisce a vista d’occhio, perchè Federica è incantevole.

La concorrente ha partecipato nel 2017 a Miss Italia e ha vinto il premio Miss Tv Sorrisi e Canzoni. Da quel momento si aprono per lei le porte del mondo dello spettacolo. Dopo la partecipazione al concorso di bellezza, ha preso parte ad alcuni programmi televisivi, come Ciao Darwin ed è stata presente anche nel cast di ‘Stasera tutto è possibile’, programma condotto da Stefano De Martino. Ma la svolta è arrivata grazie alla trasmissione di Rai Uno, L’Eredità? La ricordate?

La Calemme ha rivestito il ruolo di professoressa accanto a Flavio Insinna, nella stagione 2019-2020. Ora è stata scelta come concorrente del Grande Fratello Vip ed è pronta a farsi conoscere dal pubblico italiano. Federica è entrata dopo tre mesi dall’inizio del reality, riuscirà ad ambientarsi in un gruppo già compatto? Staremo a vedere! Sicuramente, non mancherà di sorprenderci.