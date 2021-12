Gf Vip, cosa fa nella vita il nuovo concorrente Alessandro Basciano, entrato nella casa più spiata della tv lo scorso venerdì.

È iniziato un nuovo capitolo nella casa del GF Vip 6. Se alcuni concorrenti hanno deciso di interrompere il loro percorso nel reality, per altri l’avventura è appena iniziata. Come per Alessandro Basciano, entrato nella casa proprio lo scorso venerdì, durante la diretta.

Il pubblico di Canale 5 lo conosce bene: è stato protagonista di Uomini e Donne e Temptation Island. Sarà un grande protagonista anche del GF Vip? Staremo a vedere, nel frattempo conosciamolo meglio: sapete che lavoro fa?

Alessandro Basciano è un nuovo concorrente del GF Vip: cosa fa nella vita e tutte le curiosità

Alessandro Basciano è ufficialmente un nuovo vippone della sesta edizione del GF Vip. Non è un volto noto per i telespettatori di Uomini e Donne e Temptation Island: prima è stato corteggiatore della tronista Giulia Quattrociocche, poi tentatore. Oggi si mette in gioco nella casa più spiata della tv, ma di cosa si occupa il bel genovese lontano dalle telecamere?

Alessandro è un imprenditore, nel settore della rivendita di automobili a Roma. Grazie al suo aspetto estetico, lavora anche nel campo della moda, diventando testimonial di diversi brand. Non tutti sanno che Basciano è anche un tenerissimo papà: nel 2016 è nato il piccolo Nicolò, dalla relazione con Clementina Deriu. Ma come è iniziata l’avventura di Alessandro nella casa del GF Vip?

In poche ore c’è già chi sono un avvicinamento con Soleil Sorge: i due infatti dormono vicini, avendo Basciano preso il posto di Alex Belli nella “stanza del sole”. Nascerà qualcosa tra i due concorrenti? C’è anche chi, invece, vede Alessandro come terzo incomodo tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Insomma, quel che è certo è che l’ex corteggiatore ha portato scompiglio in casa. Restate collegati per scoprire tutto quello che accadrà nelle prossime ore!