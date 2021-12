Proposta di matrimonio in diretta: sorpresa incredibile, lacrime ed emozioni in studio nel corso di una delle trasmissioni più amate del momento.

Un momento magico e ricco di emozioni, quello vissuto nel corso di una delle trasmissioni più amate e seguite dai telespettatori di Canale 5. Si perché, a grande sorpresa, una delle protagoniste ha ricevuto una proposta di matrimonio super romantica!

Una proposta di matrimonio di quelle super romantiche, con tanto di anello e col futuro sposo che si è inginocchiato davanti alla sua metà. In studio nessuno ha trattenuto le lacrime! Scopriamo i dettagli di questa meravigliosa notizia.

All Together Now, arriva la proposta di matrimonio in diretta: emozioni a non finire

Un finale ricco di emozioni, quello della quarta edizione di All Together Now. Il game show condotto da Michelle Hunziker si è concluso ieri, domenica 19 dicembre, con la vittoria di Giacomo Voli: quest’ultimo, soprannominato “cento man”, è stato uno dei concorrenti più apprezzati si dall’inizio. Una gioia immensa per lui, ma non è stata l’unica della serata: Una delle concorrenti ha ricevuto una proposta di matrimonio proprio sul palco dello show!

Si tratta di Carola Campagna, terza classificata della trasmissione. Al momento dei saluti, quando la cantante stava lasciando lo studio, è spuntato fuori il suo fidanzato! “Che ci fai qui, ti aspettavo in hotel”, ha esclamato la ragazza emozionatissima e felice. “Non riuscivo più ad aspettare”, è la risposta di lui, che inginocchiandosi le fa la fatidica domanda “mi vuoi sposare?”.

Un momento da brividi, che ha emozionato tutti, dalla giuria ai componenti del muro. “Mille volte si”, è stata la risposta di Carola. E mille sono gli auguri dal cuore che mandiamo ai futuri sposi: che sia l’inizio di una vita felice insieme! E voi, avete seguito la puntata di ieri? Siete stati d’accordo col podio scelto dai giurati?