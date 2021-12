Uomini e Donne, Maria De Filippi sbotta: “A una domanda mi rispondi con una bugia!”, bufera in studio

Nuova polemica nello studio di Uomini e Donne: stavolta la De Filippi non ne può più e sbotta con un cavaliere del trono over.

Il pubblico che da anni segue le trasmissioni di Maria De Filippi sa che è un’impresa ardua far arrabbiare la famosa conduttrice. Eppure, mai come quest’anno, per lei è dura mantenere la calma a causa dei comportamenti ambigui di alcuni protagonisti di Uomini e Donne.

Dopo il caso di Andrea Nicole e Ciprian, oggi in puntata abbiamo assistito ad una nuova polemica che ha fatto sbottare Queen Mary. Al centro della questione, il cavaliere del trono over Luigi che in questo periodo stava frequentando Marika, ex frequentazione di Armando Incarnato. Ad un certo punto, l’uomo ha dichiarato che la madre della tronista Roberta Giusti, Letizia (che abbiamo conosciuto qualche settimana fa tra le dame del parterre) l’avesse chiamato. In realtà però non è andata così.

Visto che la signora Letizia non era presente in studio, la De Filippi ha chiesto delucidazioni a Lucia della redazione. Quest’ultima ha spiegato che è stata Angela a seguire Luigi ultimamente. Vediamo quindi cos’è accaduto con precisione.

Uomini e Donne, la De Filippi sbugiarda Luigi e sbotta

Settimane fa, Luigi aveva detto alla redazione che Letizia era una bella donna. Il caso ha voluto che la dama chiedesse il suo numero di telefono e allora la redazione ha chiamato il cavaliere per chiedergli se voleva accettare il numero della donna. Lui ha accettato e l’ha chiamata ma a Marika aveva detto il contrario. Inoltre alla bella siciliana aveva detto di aver avvertito la redazione sul fatto di non essere interessato a conoscere altre donne al di fuori di lei.

Ma qui, Angela della redazione lo ha contraddetto: “Ti abbiamo chiesto: ‘Se chiamano per conoscerti, le possiamo far venire?’ Tu hai detto di sì”. Maria a questo punto ha precisato che i suoi collaboratori fanno queste domande per evitare di organizzare viaggi e spostamenti vari se non c’è l’interesse a conoscere nuove persone.

“Il punto è che su mia insistenza lui dice che è stato costretto da Angela. Gli dico: ‘guarda faccio salire Angela dato che hai avuto questa costrizione’”, ha detto Lucia. Luigi ha fatto intendere di non essere interessato alla mamma di Roberta ma di averla chiamata ugualmente solo perché spinto dalla redazione. In realtà, Angela gli ha solo detto che se avesse accettato un numero di telefono avrebbe dovuto poi usarlo per chiamare la dama in questione.

“A una domanda mi rispondi con una bugia! Stai a giocare a rimpiattino per ore e mi annoia a morte”, ha detto Maria parecchio infastidita. La conduttrice ha poi disposto che Luigi e Angela non interagiscano più se non in presenza di testimoni onde evitare altri equivoci.

Voi cosa ne pensate? Credete alla buona fede di Luigi?