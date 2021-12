Guardate questo scatto: scoprire com’era prima di Vite al Limite vi sconvolgerà; il cambiamento shock di June.

Vite al Limite è una delle trasmissioni più seguite degli ultimi anni. Una trasmissione che segue il percorso di dimagrimento di alcuni pazienti gravemente obesi, che decidono di rivolgersi al programma per cambiare vita. Ad aiutarli è il dottor Younan Nowzaradan, che prima con la dieta e poi con l’intervento di bypass gastrico, permette ai pazienti di migliorare le proprie condizioni di vita.

E tra le trasformazioni che hanno colpito maggiormente il pubblico c’è senza dubbio quella di June McCamay. Come la maggior parte dei protagonisti dello show, la donna si è rifugiata nel cibo in seguito ad un grande dolore: June ha perso il figlio appena 17 enne. Grazie alla sua grande forza, però, la donna è riuscita a dimagrire quasi 100 kg grazie al percorso nel programma. E, anche da sola, il suo percorso di dimagrimento è continuato. Oggi si mostra così, ma siete curiosi di vedere com’era prima di Vite al limite? Resterete senza parole.

Oggi June è così: vederla prima di Vite al Limite vi lascerà senza parole, trasformazione incredibile

Una vita completamente rivoluzionata, quella di June McCamay. Grazie alla partecipazione a Vite al Limite, la donna ha perso quasi 150 kg , come è stato mostrato anche nello spin off della trasmissione, Vite al limite … e poi.

La foto che vi abbiamo mostrato dimostra come June sia tornata in forma, ma siete curiosi di vedere com’era prima di rivolgersi alla trasmissione in onda su Real Time? Resterete sbalorditi. Date un’occhiata:

Eh si, un cambiamento davvero incredibile. Grazie alla sua immensa volontà e forza d’animo, June è riuscita ad affrontare il suo doloro e ad uscire dal tunnel della dipendenza dal cibo. E voi, avete seguito la sua storia a Vite al Limite?