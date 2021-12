Il programma chiude dopo la pausa natalizia: arriva la decisione della Rai sulla trasmissione; l’ultima puntata in onda venerdì 24 dicembre.

Come di consueto, nel corso delle festività natalizie, la maggior parte dei programmi tv va in vacanza, per poi tornare in onda a Gennaio. In questo caso, però, con lo stop natalizio coinciderebbe la chiusura della trasmissione Rai, che non sarà trasmessa a gennaio.

La decisione della Rai, infatti, sembra essere la seguente: il programma non tornerà in onda a gennaio 2022. L’ultima puntata andrà in onda venerdì 24 dicembre; scopriamo i dettagli e i motivi della decisione.

LEGGI ANCHE —->“Usciamo dal programma”, la coppia dice addio a Uomini e Donne: commozione in studio

Rai, il programma chiude dopo la pausa natalizia: l’ultima puntata il 24 dicembre

Una parola di troppo terminerà prima delle vacanze natalizie. Il quiz di Rai Due condotto da Giancarlo Magalli si concluderà con l’ultima puntata di venerdì 24 dicembre e non tornerà in onda a gennaio 2021. Secondo Dagospia, la decisione della Rai deriva dagli ascolti non proprio esaltanti ottenuti dalla trasmissione, in onda dal lunedì al giovedì su Rai due, alle ore 17 e 15. Il conduttore Giancarlo Magalli, però, ha smentito attraverso un post condiviso sul suo canale ufficiale di Facebook. Un post attraverso cui Magalli riporta i dati di ascolto della trasmissione e spiega che la data di chiusura del 24 dicembre era stata già fissata anticipatamente, fin dall’inizio della programmazione: “La decisione era di trenta puntate prima di Natale ed altre trenta in primavera, budget della Rete permettendo ( e non è un dettaglio da poco)

Nessuna chiusura per flop, insomma, e, soprattutto, non sembra trattarsi di una cancellazione definitiva. Come riporta il conduttore, le scenografie sono state accantonate ma non distrutte, in previsione di un possibile ritorno in primavera.

LEGGI ANCHE —–>Giancarlo Magalli, sapete chi è stato suo allievo? Oggi è famosissimo, non ci crederete

LEGGI ANCHE —->Prima il debutto a Non è la Rai, poi attrice amatissima: l’avete riconosciuta? Qui era solo una ragazzina

Non ci resta che attendere i prossimi mesi, quindi, per scoprire il futuro del quiz dedicato alla lingua italiana. E voi, avete seguito la trasmissione?