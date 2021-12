Amici 21, l’allieva crolla in lacrime: “Volevo solo andarmene via”, cos’è successo

L’allieva crolla in lacrima ad Amici 21, e si sfoga con i suoi compagni: “Volevo solo andarmene via”.

Dopo la puntata di domenica 19 dicembre di Amici 21, c’è stato un momento molto particolare per Rea. La cantante, arrivata all’ultimo posto nella classifica stilata da Fedez, ha avuto un momento di sconforto molto forte.

Si è sfogata con Nicol, che ha cercato di calmarla e di farle capire che non sempre nella vita tutto va come si vuole. Ma per entrambe, c’è stata una brutta sorpresa. Rudy Zerbi ha voluto avere un confronto con loro, non soddisfatto del percorso. Più volte, entrambe, nelle classifiche, sono state messe agli ultimi posti e per questo il professore ha deciso di richiamarle. Ma nel daytime di ieri, anche i ballerini hanno affrontato una gara di ballo, nello specifico, di improvvisazione. Subito dopo questa gara, l’allieva ha avuto un crollo emotivo molto forte.

Amici 21, l’allieva crolla in lacrime: “Volevo solo andarmene via” e si sfoga con i suoi compagni

Il daytime di ieri di Amici 21, ha visto al centro dell’attenzione, i ballerini della scuola. Hanno affrontato anche loro, come i cantanti domenica, una gara. E’ stata svolta una gara di improvvisazione, in cui, dovevano esternare la libertà e la costrizione, usando delle maschere, e cambiandole al momento giusto.

Purtroppo, Carola è arrivata all’ultimo posto della classifica e ha avuto un momento di sconforto. Non è la prima volta che succede e per questo, per lei, è stata una batosta. Quando è rientrata insieme agli altri ballerini, è scoppiata in lacrime.

“La maestra di stanca adesso, me l’ha già detto l’altra volta. Ho fatto lo stesso errore, non ci riesco… quando ha messo la canzone della libertà, stavo pensando solo a quali passi fare, volevo solo che finisse, anzi, volevo andarmene via. Non sarò, forse, mai libera nel cervello”, ha detto l’allieva di Alessandra Celentano. Carola ha avuto un momento di sconforto, e ha esternato il fatto che non riesce a sentirsi libera, perchè quando balla, pensa a quali passi fare.