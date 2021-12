Stop a Uomini e Donne, cosa andrà in onda al suo posto: la decisione di Mediaset

Il dating show “Uomini e Donne” subisce uno stop forzato, Mediaset ha deciso: ecco cosa andrà in onda al suo posto su Canale 5

La decisione è arrivata in questi giorni. Molti, però, se l’aspettavano. Ogni anno, durante questo periodo, il programma di Maria De Filippi subisce sempre uno stop forzato. Volete sapere cosa andrà in onda al suo posto? Se sì, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

Stop a Uomini e Donne, la decisione di Mediaset

Uomini e donne è uno dei programmi di maggior successo della rete del Biscione. Il dating show di Maria De Filippi va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì nella fascia pomeridiana. Ogni anno ottiene un buon numero di ascolti e per la concorrenza non c’è mai scampo.

La trasmissione, ideata e condotta da Maria De Filippi, va in onda su Canale 5 dal 16 settembre 1996. Inizialmente nacque come versione adulta del precedente talk show “Amici”: una coppia si ritrovava nel programma per discutere dei propri problemi di fronte al pubblico.

A partire dal gennaio del 2001, il programma, pur mantenendo lo stesso titolo, ha assunto un format completamente diverso, divenendo a tutti gli effetti un programma per incontri. Dal 2001 ad oggi, il dating show ha spesso cambiato format: al trono classico, fatto da tronisti e corteggiatori, si è aggiunto il trono over con dame e cavalieri. Dal 2016 al 2018, inoltre, c’è stato il trono gay. Quest’anno, invece, la De Filippi ha accolto per la prima volta nella storia del programma una tronista transgender.

Nelle ultime ore, però, è arrivata una brutta notizia per i fan del programma di Maria De Filippi. Il dating show subisce uno stop forzato. La decisione è stata presa da Mediaset. Da giovedì 23 dicembre 2022, dunque, il programma non andrà più in onda.

Al suo posto, la rete del Biscione manderà in onda alcuni film. Giovedì 23 dicembre, ad esempio, andrà in onda “Un Natale da Corgi”; venerdì 24 dicembre, ovvero la Vigilia di Natale, andrà in onda “Christmas at the Palace – Natale a palazzo”; mentre lunedì 27 dicembre è previsto il film “Il dono più grande”.

“Uomini e Donne” tornerà lunedì 10 gennaio 2022. L’anno inizierà con la scelta di Roberta Ilaria Giusti e con la presentazione del nuovo tronista.