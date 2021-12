Beautiful andrà in onda nelle vacanze di Natale? La clamorosa novità nel palinsesto; tutti gli appuntamenti con la soap opera americana.

Sta accadendo davvero di tutto nelle puntate di Beautiful in onda attualmente in Italia. Al centro della trama c’è l’inquietante “manichino” con le sembianze di Hope Logan, che Thomas Forrester ha portato a casa all’insaputa di tutti. Almeno fino a poco fa, quando Liam ha scoperto tutto: come proseguirà la storia? Staremo a vedere… Quello che i fan si chiedono, però, è quando potranno seguire Beautiful durante le festività di Natale.

Ebbene, a questo proposito ci sono importanti novità. Ecco i dettagli della programmazione della soap opera americana per i prossimi giorni, prendete carta e penna perché ci sarà un cambiamento notevole!

Beautiful, quando andrà in onda nelle vacanze di Natale: novità assoluta

Manca pochissimo all’inizio delle festività natalizie e, come ogni anno, tantissime trasmissioni tv andranno in vacanza, per tornare in onda a gennaio. Accadrà questo anche a Beautiful? Ebbene, la risposta è no!

La soap opera americana andrà regolarmente in onda tutti i giorni, anche alla vigilia di Natale, ma non a Natale! Sabato 25 dicembre, quindi, Beautiful non ci sarà. Ma attenzione! Eccezionalmente, la soap andrà in onda a Santo Stefano, domenica 26 dicembre, al posto di Amici di Maria De Filippi, che tornerà in onda a gennaio. La puntata della soap sarà quindi trasmessa alle ore 14.00.

Insomma, buone notizie per i tantissimi appassionati di Beautiful: la soap vi terrà compagnia anche nei prossimi giorni. E voi, state seguendo le nuove puntate in onda nel nostro Paese? Tenetevi forte perché le anticipazioni americane promettono colpi di scena e sorprese incredibili, oltre a grandissimi ritorni in scena di attori super amati. Ne vedremo delle belle, stay tuned!