Claudio Bisio ha raccontato dopo anni un retroscena su Zelig: solo adesso spunta fuori la verità, l’avreste mai immaginato?

Davvero imperdibili questi quattro appuntamenti con Zelig, vero? A distanza di anni, l’amatissimo comedy show di Mediaset è ritornato in onda con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Ed ha saputo regalare dei momenti di risate e di tantissimo divertimento al suo amatissimo pubblico.

Andato in onda per la prima volta esattamente 25 anni fa, Zelig ha saputo riscuotere un successo impressionante sin dal primo momento. È proprio per questo motivo che, oltre al fatto che nel corso degli anni seguenti si sono alternate tantissime edizioni con diversi conduttori, ma il suo ritorno è stato seguitissimo. La domanda, però, sorge spontanea: se il seguito di queste ultime settimane è stato davvero spietato, vi siete mai chiesti perché, all’epoca, Claudio Bisio decise di dire ‘addio’ allo show? A raccontare tutta la verità dopo anni, è stato proprio il diretto interessato. Nel corso di una sua intervista a Fanpage, Claudio Bisio non ha potuto fare a meno di parlare di questo momento d’oro della sua carriera. E di spiegare, quindi, qual è stato il motivo che l’ha spinto a salutare Zelig anni fa. L’avreste mai immaginato?

Claudio Bisio su Zelig, il retroscena spunta fuori solo ora: la verità dietro il suo ‘addio’

Era esattamente il 2012 quando, dopo 13 ed imperdibili edizioni di Zelig, Claudio Bisio salutava il carissimo pubblico del comedy show. A distanza di ben 10 anni da quel momento, l’amatissimo attore e comico è ritornato su quel palco insieme a Vanessa Incontrada. Ed ha regalato ben quattro serata – inizialmente ne erano previste tre – davvero indimenticabili. Quello che, però, noi tutti ci chiediamo è: perché, a quell’epoca, Claudio Bisio decise di dire ‘addio’ a Zelig?

A svelare ogni cosa su questo ‘retroscena’, è stato proprio il diretto interessato a Fanpage. Nel corso di una sua recentissima intervista, infatti, l’attore ha rivelato tutta la verità in merito al suo ‘addio’ a Zelig. “Non mi ero stufato, ma avvertivo un po’ di monotonia avendolo fatto per 15 anni”, ha detto il buon Bisio. Svelando, quindi, il reale motivo del suo addio.

“Adesso c’era la voglia di riprendere”, ha detto ancora. Spiegando, quindi, perché Zelig è ritornato in onda. Vi piacerebbe rivedere di nuovo il programma con una nuova edizione?