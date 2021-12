Gomorra, sapete dove abbiamo già visto ‘O Munaciello? Impossibile da dimenticare!

Sapete dove abbiamo già visto ‘O Munaciello di “Gomorra – la serie”? È veramente impossibile da dimenticare, ecco dove

È uno dei nuovi personaggi della quinta ed ultima stagione di “Gomorra – la serie”. La sua interpretazione è piaciuta al pubblico. L’attore aveva già recitato in un film molto famoso. Vi ricordate di quale stiamo parlando? Se non vi ricordate, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

Dove abbiamo già visto ‘O Munaciello di Gomorra

La quinta ed ultima stagione di “Gomorra – la serie” è stata ricca di colpi di scena. La serie televisiva si conferma un prodotto vincente. In Italia è stato un successo, sia di pubblico che di critica. La quinta stagione è terminata venerdì scorso. Il finale ha lasciato tutti a bocca aperta, ma non vogliamo fare spoiler nel caso ci fosse qualcuno che non l’avesse ancora visto.

Tra i nuovi personaggi della quinta stagione di “Gomorra” spicca ‘O Munaciello. Egli è uno dei capipiazza di Secondigliano, probabilmente quello che conta meno di tutti. È piccolo e taciturno e proprio per la sua statura viene chiamato con questo soprannome. Quasi mai fa parlare di sé e ama per lo più ascoltare quello che dicono gli altri. ‘O Munaciello saprà sfruttare il momento, sfruttando a proprio favore l’alleato più conveniente.

Il personaggio di ‘O Munaciello è interpretato da Carmine Paternoster. Come riporta mymovies, l’attore in passato è stato in carcere. Ha invece esordito come attore teatrale nel 2003, lavorando con i registi Sergio Longobardi e Peppe Lanzetta. Nel 2006 si fa notare in “Chiove” per la regia di Francesco Saponaro e nel 2009 è Trinculo ne “La tempesta” per la regia di Andrea De Rosa. Nel 2014 ha interpretato “Hamlet travestie”.

Pochi di voi se lo ricorderanno, ma Carmine, prima di “Gomorra – la serie”, è stato già protagonista in un film molto famoso. Stiamo parlando proprio del film “Gomorra” di Matteo Garrone. Paternoster recita una parte accanto a Toni Servillo.

Di recente, invece, ha recitato anche ne “L’intervallo” di Leonardo Di Costanzo.