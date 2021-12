Nel 2010 vinse X Factor, drastica scelta di vita che lascia tutti di stucco: “Il camper è la mia dimensione ideale”

Oggi vive in un camper, ma nel 2010 fu la vincitrice della quarta edizione di X Factor: a Di Più spiega il motivo di questa scelta.

Nonostante da qualche anno si sia allontanata dalla scena musicale, molti la ricordano per essere stata la trionfatrice della quarta edizione di X Factor. Ma se vi dicessimo che ora la sua vita si svolge a bordo di un camper? Ebbene sì, l’ex protagonista del talent all’epoca in onda su Rai 2 ha cambiato totalmente vita!

Stiamo parlando di Nathalie, all’anagrafe Natalia Beatrice Giannitrapani, che oggi ha 42 anni e che ottenne uno strepitoso successo dodici anni fa come talento emergente. Dopo il suo ultimo album in studio, nel 2018, di lei si erano un po’ perse le tracce sebbene continui ad essere molto seguita dai fan sui social.: al settimanale Di Più ha raccontato com’è la sua vita sorprendendo tutti.

Nessuno poteva immaginare infatti che la cantante decidesse di vivere in un camper: una vita da nomade intrapresa a giugno del 2021 e che per lei rappresenta una sorgente di creatività per scrivere nuovi brani: “Stare sempre in viaggio mi aiuta a essere felice. Adoro il fatto di potermi spostare ogni volta che voglio, scoprendo ogni giorno un nuovo posto. Il camper è la mia dimensione ideale”, ha dichiarato a Di Più.

La nuova vita di Nathalie, vincitrice di X Factor 2010: com’è oggi la cantante e cosa ha fatto in questi anni

Dopo Vivo sospesa uscito nel 2011, Anima di vento nel 2013 e Into the flow nel 2018, Nathalie starebbe quindi preparandosi a tornare con un quarto album. Dopo il trionfo a X Factor, nel 2011 arrivò settima al Festival di Sanremo con la canzone Vivo sospesa; negli anni ha fatto diversi concerti ed ha insegnato alla Luiss di Roma. E’ stata anche tra i giurati di All together now

La musicista ha raccontato di aver acquistato il camper in cui vive ora la sua nuova vita nomade nel 2019. Durante il periodo del lockdown viveva a Roma con il suo compagno, ma poi ha scelto di sentirsi libera di spostarsi da un posto all’altro e di scoprire posti sempre nuovi. Per continuare a lavorare con la musica, si è attrezzata alla grande: al Messaggero ha raccontato che sul suo nuovo mezzo non mancano due pannelli solari ed un power service collegato al motore e alla batteria che si ricarica grazie al movimento.

Siamo certi che il nuovo album di Nathalie ci stupirà: non vediamo l’ora di ascoltarlo!