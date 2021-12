Gf Vip, Sophie cerca di ballare con Alessandro: la ‘reazione’ del concorrente non è quella sperata

GF Vip, Sophie cerca di ballare con Alessandro Basciano, ma la reazione del concorrente è diversa da quella sperata.

Anche quest’anno, i concorrenti trascorreranno le vacanze di Natale all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La finale del reality si terrà il 14 marzo e quindi, mancano ancora diversi mesi al termine. Visto il prolungamento, ad animare la casa ci sono stati nuovi ingressi.

In particolare, quello di Alessandro Basciano, che sembra essere conteso da Sophie Codegoni e Jessica. Anche se, l’ex corteggiatore di Uomini e donne, non ha escluso un interesse da parte sua per Soleil. Due giorni fa, è stata organizzata una festa con tanto di musica e balli, per poter così festeggiare il compleanno di Sophie alla mezzanotte. Tutti hanno indossato abiti e colori. Ma è accaduto qualcosa che, ai fan del programma che lo seguono 24 ore su 24, non è passato inosservato. Mentre tutti erano in pista, e c’erano anche Alessandro e Sophie, quest’ultima si è avvicinata al concorrente per ballare, ma ha riscontrato una reazione diversa da quella sperata.

Gf Vip, Sophie cerca di ballare con Alessandro Basciano: ma accade qualcosa di inaspettato, avete visto?

Due sere fa, è stata organizzata una festa, in vista del compleanno di Sophie Codegoni a mezzanotte. I concorrenti si sono vestiti, truccati e colorati per l’evento. Non è mancata la musica e quando c’è la musica, c’è anche il divertimento e tutti o quasi, si sono divertiti a ballare in pista.

Mentre erano intenti a ballare Giacomo, Alessandro, Manila, Carmen, Sophie e gli altri, è accaduto qualcosa che, i fan del programma, hanno notato subito. Sophie ha visto Alessandro e si è avvicinata per ballare con lui, ma la reazione del concorrente non è stata quella sperata.

Basciano è scattato e ha come evitato la Codegoni, per ballare con Giacomo. L’ex corteggiatrice è rimasta qualche secondo a guardare facendo finta di nulla. Forse, il nuovo concorrente, non ha visto la giovane avvicinarsi ed è scattato a girarsi per ballare con Urtis. Nelle ore successive, si è avvicinato per parlarle e farle capire che prova un interesse nei suoi confronti, interesse che sembrerebbe essere corrisposto.