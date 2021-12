Claudio Bisio non aveva il coraggio di comprarla: ci ha pensato sua moglie a regalargliela

La desiderava da tempo, ma Claudio Bisio non ha mai avuto il coraggio di comprarla: il regalo di sua moglie che non dimenticherà mai.

È amatissimo, Claudio Bisio, eppure siamo certi che non tutti conoscono questo ‘retroscena’ sul suo conto. Da quanto si legge da Donna Glamour, sembrerebbe che l’attore e comico abbia da sempre sognato di avere qualcosa in particolare, ma di non avere mai avuto il coraggio di comprarla. Allora sapete che è successo? Ci ha pensato proprio sua moglie a regalarla!

Claudio Bisio e Sandra Bonzi, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, sono convolati a nozze esattamente nel 2003. E, da quel momento, hanno iniziato una splendida vita insieme. Genitori di due adorabilissimi figli, Sandra e Claudio vivono una vita felice e piena d’amore. E non siamo noi a dirlo, sia chiaro. Ce ne da la conferma, piuttosto, un regalo che la giornalista e scrittrice avrebbe fatto a suo marito sapendo che lo avrebbe reso felice. Siete pronti a scoprire di che cosa parliamo esattamente? Ci pensiamo immediatamente.

Claudi Bisio, la moglie gli ha fatto un regalo davvero speciale: come dimenticare!

Seppure siano convolati nel 2003, sembrerebbe proprio che il primo incontro tra Sandra Bonzi e Claudio Bisio sia avvenuto esattamente nel 1992. A quanto pare, i due si sarebbe conosciuti in un locale milanese. E che si siano piaciuti sin da subito. Da quel momento, è iniziato la loro splendida storia d’amore che prosegue fino ad adesso con due splendidi figli.

Uniti da un amore più unico che raro, sembrerebbe che la bella Sandra abbia deciso di compiere un gesto davvero inaspettato per il suo Claudio. Sul noto sito, infatti, si legge che l’attore avrebbe voluto da sempre una batteria, ma che non abbia mai voluto il coraggio per comprarla. Perché? Beh, il motivo è piuttosto sconosciuto. Quello che, però, conta è che sua moglie ha pensato bene di regalargliela, sorprendendolo. E, soprattutto, rendendolo davvero felice, dal momento che la desiderava da quando era soltanto un bambino.

Insomma, è proprio il caso di dirlo: l’amore tra Claudio Bisio e sua moglie è proprio quello che ti capita una sola volta nella vita. Siete d’accordo?