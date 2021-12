“Mamma ho perso l’aereo”, arrestato l’attore: accusato di violenza domestica

Arrestato l’attore di “Mamma ho perso l’aereo”, è accusato di violenza domestica: in questo articolo vi sveliamo tutti i dettagli

Proprio in questi giorni, in prossimità delle festività natalizie, sarà mandato in tv lo storico film campione d’incassi. Nelle ultime ore, però, uno degli attori della pellicola è stato arrestato con l’accusa di violenza domestica.

“Mamma ho perso l’aereo”, arrestato attore del film

“Mamma ho perso l’aereo” è un film del 1990 scritto e prodotto da John Hughes e diretto da Chris Columbus. Il film è uscito negli Stati Uniti d’America il 16 novembre 1990 ed in Italia il 18 gennaio 1991.

Il film ha ottenuto un clamoroso successo nelle sale cinematografiche. Negli Stati Uniti è stato campione d’incassi assoluto della stagione invernale, detenendo ininterrottamente il primo posto del botteghino per dodici settimane consecutive. Dopo nove mesi di permanenza in sala, il film ha totalizzato 285 milioni di dollari nei soli Stati Uniti e altri 190 milioni all’estero, a fronte di un budget di produzione di appena 18 milioni. È stato il più alto incasso dell’anno negli Stati Uniti, secondo complessivo in tutto il mondo (dopo Ghost – Fantasma).

Nelle sale italiane è arrivato nella stagione 1990-1991, classificandosi al quarto posto del box-office. Alla sua prima visione TV su Canale 5 ha registrato 13 milioni di telespettatori. Da allora, il film è riproposto in televisione ogni anno durante le festività natalizie, riscuotendo ancora oggi un discreto successo. Il film, la cui trama si svolge a cavallo tra il 22 e il 25 dicembre, viene considerato un classico dei film natalizi.

In questi giorni, l’attore Devin Ratray, conosciuto per aver interpretato da bambino il ruolo di Buzz McCullister nel celebre film, è stato arrestato per violenza domestica. La notizia è stata riportata da TMZ. L’arresto sarebbe avvenuto dopo una denuncia da parte della sua compagna. La donna ha dichiarato alla polizia di essere stata aggredita dopo una lite avvenuta in una stanza d’albergo durante un weekend fuori porta. L’attore è accusato di percosse e strangolamento, ma dopo il mandato per il suo arresto è stato rilasciato pagando una cauzione di 25mila dollari.