Dove vanno i corteggiatori di Uomini e Donne mentre aspettano la scelta del tronista? Non l’avreste mai detto!

È una delle domande che più intriga il pubblico di Uomini e Donne: dove vanno i corteggiatori al momento della scelta del tronista?

Il successo che accompagna orami da circa 25 anni Uomini e Donne è certamente dovuto soprattutto alla serietà e alla dedizione di Maria De Filippi e di tutta la sua squadra.

In tutti questi anni, il dating show di Canale 5 ha appassionato milioni di telespettatori e nonostante il tempo passi continua ad essere tra i programmi più seguiti. Tutti sanno che dietro le quinte di una trasmissione che vede protagoniste così tante persone, c’è una macchina organizzativa molto complessa e articolata, che funziona alla perfezione sotto la guida di Queen Mary.

Il momento più emozionante in assoluto di ogni stagione è sicuramente quello della scelta del trono classico: dopo mesi di frequentazione sotto l’occhio delle telecamere, il/la tronista in carica sceglie finalmente colui o colei con cui intraprendere una storia d’amore ufficiale.

Molti si saranno chiesti dove vanno i corteggiatori quando vengono fatti uscire dallo studio nell’attesa di essere richiamati e scoprire la decisione finale del tronista. Ebbene, forse non è come si potrebbe pensare!

Uomini e Donne, cosa succede con i corteggiatori che attendono la scelta: la verità

Ci ha pensato Tina Cipollari a soddisfare questa curiosità. L’opinionista, in occasione della scelta di Samantha Curcio, ha chiesto proprio alla De Filippi se i corteggiatori venissero portati fuori dagli dove Studi Mediaset o poco lontano dallo studio di registrazione.

La padrona di casa ha spiegato che vengono portati in realtà non molto distante da dove il tronista annuncia la sua scelta senza uscire dagli Elios. Ovviamente, mentre sono in attesa, non possono ascoltare nulla in modo tale che non sappiano già prima di essere o no stati scelti.

Voi che idea vi eravate fatti al riguardo?