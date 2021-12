Quanto guadagna Mariah Carey ogni anno grazie a “All I Want For Christmas Is You”: si parla di cifre da brividi

Scopriamo quanto guadagna Mariah Carey ogni anno con “All I Want For Christmas Is You”, la canzone natalizia per eccellenza.

Diciamoci la verità: senza le sue note in sottofondo, non ci sembrerebbe Natale. “All I Want For Christmas Is You”, brano di Mariah Carey, dal lontano 1994 accompagna le feste più attese dell’anno raggiungendo immancabilmente le vette delle classifiche di questo periodo.

Leggi anche—->>>Quanto guadagna Clio Make Up? Quello della famosa imprenditrice è un vero impero!

Proprio grazie a tale successo, la celebre star americana vanta un record da capogiro: il brano è il primo nella storia a conquistare tre primi posti nella Hot 100 di Billboard in tre momenti diversi. Per ben 85 settimane, Mariah Carey è riuscita a mantenersi al primo posto battendo tutte colleghe di fama planetaria come Rihanna.

Ricordiamo inoltre che nel 2017 “All I Want For Christmas Is You” ha dato vita anche ad un film d’animazione di grandissimo successo: la giovane protagonista della storia si chiama proprio Mariah e desidera avere in regalo un cucciolo di cane.

Ma quanto frutta a livello economico un successo di questa portata per la cantante?

Sapere quanto guadagna Mariah Carey ogni dicembre vi lascerà senza parole: pazzesco!

Secondo i calcoli di Celebrity Net Worth, ogni dicembre la Carey guadagnerebbe tra i 500 e i 700mila euro solo grazie a “All I Want For Christmas Is You”.

Leggi anche——>>>Roberto Saviano, patrimonio da urlo: sapete quanto guadagna con Gomorra?

La cifra totale accumulata in 27 anni sarebbero 19 milioni di euro a cui vanno sommati i profitti per il video ufficiale girato anni dopo. C’è da tenere conto però anche della stima fatta dalla Performing Right Society, secondo cui solo nel Regno Unito l’artista americana guadagnerebbe più o meno 380mila dollari per la canzone.

Altro enorme successo natalizio indicato dall’azienda è “Merry Xmas Everybody” degli Slade, che frutterebbe ben oltre il milione di euro. Ci sarebbe poi “Fairytale of New York” dei The Pogues e Kirsty MacColl e solo al terzo posto troviamo Mariah.

Leggi anche—–>>>Quanto guadagna Maria De Filippi? Le entrate della regina di Canale 5

Anche a voi non sembra Natale senza queste note che conosciamo ormai così bene?