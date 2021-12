L’amica Geniale, finalmente arriva la notizia che tutti si aspettavano: svelata la data d’inizio, che bello!

L’Amica Geniale, famosissima serie televisiva tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante sta per tornare finalmente in tv. Svelata la data d’uscita!

La vicenda delle amiche Lenù e Lila sta per tornare sul piccolo schermo dopo il successo delle prime due stagioni. In questa nuova stagione vedremo le due protagoniste alle prese con la vita adulta, tra figli e matrimonio, ma senza rinunciare all’intenso rapporto tra le due amiche. La serie televisiva dell’Amica Geniale è stata creata da Saverio Costanzo, figlio del noto Maurizio Costanzo. Avendo raggiunto una fama mondiale con i romanzi, anche la serie televisiva è stata adattata al pubblico americano, infatti la produzione è italo-statunitense. Finalmente è stato svelato quando potremo rivedere alle prese con la vita Lenù e Lila.

Leggi anche I fan de L’Amica geniale non aspettavano altro che questa fantastica notizia

L’Amica Geniale: svelata la data d’inizio!

Dopo le due splendide stagioni andate in onda in America sul canale del HBO e in Italia su Rai 1, arriva la terza stagione che teoricamente dovrebbe essere la penultima. Questa stagione tratterà il corso della storia basata sul terzo volume Storia di chi fugge e di chi resta e a quanto pare, è stata girata tra Napoli e Firenze, ed è stata ambientata nei mitici anni 70. Finalmente vedremo le protagoniste, passare realmente da bambine a donne, con tutto quello che comporta. Le attrici Gaia Girace e Margherita Mazzucco, a quanto pare, continueranno a interpretare le protagoniste anche in questa stagione.

Leggi anche L’Amica geniale, Chiara lavorava sul set: drammatico incidente, è morta a 32 anni

Benché all’inizio l’idea fosse fargli passare il testimone a interpreti più adulte, il nuovo regista Daniele Lucchetti ha deciso di mantenere questa coppia fortunata. La terza stagione dell’Amica Geniale sarà finalmente in onda a partire da martedì 8 febbraio 2022, nella settimana successiva dopo la fine di Sanremo. A quanto pare le puntate in onda saranno 8, e saranno divise in 4 prime serate. Cambiamenti a parte, il finale dovrebbe quindi andare in onda il 1 marzo 2022. A causa della pandemia e degli impegni scolastici delle attrici, le riprese hanno subito un rallentamento, ma ora è tutto pronto!

Leggi anche Ricordate la bambina de L’Amica Geniale? Presto di nuovo in tv: sarà proprio lei, pazzesco

Noi già non vediamo l’ora di vedere la nuovissima terza stagione dell’Amica Geniale.