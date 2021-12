Laura Pausini, avete mai visto la sorella Silvia? La somiglianza vi sconvolgerà; eccole insieme in uno scatto condiviso su Instagram.

Lei la conosciamo benissimo: è una delle artiste italiane più apprezzate e famose al mondo. Ma avete mai visto la sorella di Laura Pausini? Si chiama Silvia ed è più piccola di Laura: hanno un rapporto davvero meraviglioso.

In occasione delle feste di Natale, le due sorelle si sono riunite e Laura ha postato sui social un selfie da urlo in compagnia di Silvia: boom di likes per le sorelle Pausini! Chi si somigliano un bel po’… date un’occhiata.

Silvia è la sorella di Laura Pausini: eccole insieme per le vacanze di Natale

“Qualche giorno fa mia sorella Silvia è venuta a trovarmi a Roma e mi ha ricordato di quando da piccole dopo la messa di mezzanotte aspettavamo l’arrivo di babbo natale”. Inizia così la didascalia dell’ultimo post di Laura Pausini, in cui si mostra in compagnia della sua sorella minore Silvia. “Il regalo più grande che mi hanno fatto i miei genitori il 25 gennaio di qualche anno fa”, ha scritto la cantante in un precedente post dedicato proprio alla sorella, alla quale è legatissima. Un vero e proprio punto di riferimento per la cantante emiliana. Ma siete curiosi di vederla?

Eccole insieme, nello scatto condiviso da Laura sul suo canale ufficiale di Instagram:

Pioggia di likes e di complimenti per le due sorelle, più belle che mai: anche la somiglianza è notevole. Nella didascalia del post, Laura chiede ai followers di raccontare qualche episodio divertente avvenuto a Natale nelle loro vite. Se siete curiosi di scoprire i loro racconti, correte a spulciare il profilo Instagram di Laura Pausini. Non ve ne pentirete!