All’improvviso la proposta di matrimonio in diretta: nessuno se lo aspettava, emozioni incredibili in studio; cosa è successo nel corso dell’amatissimo programma.

È tempo di proposte di matrimonio in tv! Dopo l’emozionante proposta del fidanzato di Carola Campagna nel corso dell’ultima puntata di All Together Now, arriva un’altra sorpresa incredibile. Un’altra coppia è pronta per convolare a nozze!

La proposta di matrimonio è arrivata in studio, quasi al termine della puntata: grande sorpresa in studio, tutti sono rimasti senza parole. In primis la futura sposa, che non ha potuto non dire si! Scopriamo i dettagli di questo meraviglioso momento.

Si inginocchia e tira fuori l’anello: la proposta di matrimonio in diretta emoziona tutti

Un momento magico, quello vissuto durante la puntata speciale di Guess My Age. Ieri, 22 dicembre 2021, è andata in onda una puntata natalizia del game show di TV 8, in prima serata. A sfidarsi due coppie vip, affiancate da due concorrenti: da un lato Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, dall’altra Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. A vincere la sfida è stato il concorrente affiancato ai due giudici di Masterchef, ma anche per l’altra concorrente è stata una magnifica serata. Il motivo?

Prima di lasciare lo studio, per lei, una meravigliosa sorpresa da parte del suo compagno! Come da tradizione, l’uomo si è inginocchiato e le ha chiesto di diventare sua moglie! Un momento davvero magico, che non poteva che essere seguito da un “si!”

Dopo la proposta, anche Pierpaolo Pretelli ha raggiunto Giulia Salemi al centro dello studio, ma per loro non è ancora il momento dei fiori d’arancio! Pretelli ha voluto, però, spendere parole d’amore per la sua metà, ricordando che tra pochi giorni sarà il loro primo anniversario: il primo bacio della coppia è avvenuto proprio il 26 dicembre 2020, nella casa del GF Vip. Che dire, viva l’amore!