Dopo più di 15 anni l’attrice si mostra così: impossibile dimenticare il suo personaggio in Paso Adelante

Abbiamo seguito l’attrice in Paso Adelante: oggi si mostra così, dopo più di 15 anni, riconoscete quale personaggio ha portato in scena?

Paso adelante è una serie televisiva spagnola trasmessa in Italia dal 2004 al 2006. E’ composta di sei stagioni. La trama racconta le vicende dei ragazzi che frequentano la più famosa e prestigiosa scuola di ballo e di recitazione di Madrid.

Ancora oggi, a distanza di più di 15 anni, è molto amata. L’attrice che vi abbiamo mostrato in foto, ha recitato anche lei nella serie, vestendo i panni di un personaggio molto amato. I ragazzi della scuola si affezionano molto a questa insegnante. Guardando lo scatto, riuscite a riconoscere quale personaggio ha interpretato? Non è così difficile riconoscerlo, perchè qualche cambiamento c’è stato, ma non così forte.

Leggi anche Era Lola in Paso Adelante: oggi l’attrice è sposata con il famoso attore, si sono conosciuti proprio sul set

Riconoscete l’attrice in foto? Abbiamo seguito il suo personaggio in Paso Adelante

Riconoscete l’attrice in questo scatto? Più di 15 anni fa l’abbiamo vista in una famosa serie televisiva, interpretare un personaggio molto amato. Vi abbiamo già svelato che, ha recitato in Paso Adelante. Serie televisiva spagnola che ha avuto un successo incredibile quando è andata in onda. In Italia è stata trasmessa dal 2004 al 2006.

Leggi anche In ‘Paso Adelante’ il personaggio di Adela ha impressionato tutti: cosa fa oggi dopo 16 anni l’attrice

Ma ancora oggi, a distanza di tanti anni, è amatissima. I telespettatori ricordano sicuramente tutti i personaggi, da Lola Fernandez, Pedro Salvador, Roberto Arenales, Silvia Jauregui, Ingrid Munoz e tutti gli altri protagonisti. Nel cast abbiamo visto anche l’attrice di cui abbiamo parlato fino ad ora, ma ha vestito i panni di un’insegnante. Vi sveliamo che, è stata la professoressa di attività speciali ed era un’ex militare. Adesso, osservandola qui e dopo gli indizi che vi abbiamo lasciato: avete capito chi è l’attrice?

Ebbene, lei è Toni Acosta, interprete in Paso Adelante dell’insegnante Jacinta “JoJo” Jiménez. Nella serie è arrivata nella terza stagione ed è rimasta fino alla sesta. La carriera dell’attrice è strettamente legata alla televisione, dove ha vestito i panni di tanti personaggi diversi in diversi film e numerose serie tv. Paso Adelante l’ha resa celebre non solo in Spagna, ma anche in Italia, in Francia, Germania, Grecia, e tanti altri paesi d’Europa. Osservando la foto di Toni Acosta oggi, l’avreste riconosciuta?