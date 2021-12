GF Vip, Soleil mette in guardia Gianmaria: “Non farti trattare così da una ragazzina di 20 anni”

Gf Vip, Soleil mette in guardia Gianmaria sul suo rapporto con Sophie Codegoni: “Non farti trattare in questo modo da una ragazzina di 20 anni”.

Gianmaria Antinolfi non ha mai nascosto l’interesse per Sophie Codegoni. All’inizio del reality, ha lasciato la sua fidanzata, dichiarandosi in diretta. Tra i due ci sono stati vari tira e molla. In queste ultime settimane, sembrava essere ritornato il sereno.

I due concorrenti si sono più volte scambiati passionali baci. Ma in questi giorni è accaduto qualcosa che sembrerebbe aver spezzato tutto. L’ingresso di Alessandro Basciano ha rotto l’equilibro e Sophie si è allontanata del tutto dall’imprenditore. Già dalla sua entrata, Gianmaria ha notato un particolare sguardo della Codegoni nei confronti di Basciano e ha così deciso di prendere una netta decisione, allontanarsi. Tutti, in casa, hanno notato quanto accaduto e Soleil, di cui conosciamo il suo trascorso con Antinolfi, si è schierato dalla sua parte, mettendolo in guardia.

Gf Vip, Soleil mette in guardia Gianmaria su Sophie: “Non farti tratta in questo modo”

L’ingresso di Alessandro Basciano ha rotto l’equilibro che, dopo tanto tempo, si era creato tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. L’imprenditore ha da subito notato il particolare interesse dell’ex tronista per il nuovo concorrente e ha preso una decisione. Ha scelto di chiudere il suo rapporto con la giovane.

Ovviamente, questo interesse della Codegoni per Basciano è stato notato da tutti i concorrenti in casa e le chiacchiere sono impazzite. In particolare, Soleil, ha voluto dare un consiglio a Gianmaria e metterlo in guardia, schierandosi dalla sua parte.

“Tu meriti molto di più di una roba del genere, ti dico la verità, e perdona le mie parole, è stato un pochino umiliante, una mancanza di rispetto, non farti trattare in questo modo da una ragazzina di 20 anni, anche no…fai come non esistesse e quando viene a cercarti freddo”, ha detto Soleil a Gianmaria, che ha risposto: “Dopo tre mesi non ho interesse a fare questi tipi di giochi, amici come prima”.