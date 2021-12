Raoul Bova, il dramma che ha caratterizzato la sua vita appena qualche anno fa: momento terribile

Appena qualche anno fa, Raoul Bova ha vissuto un momento terribile: il dramma ha caratterizzato fortemente la sua vita, cos’è successo.

Di momenti brutti nella vita, purtroppo, ce ne capitano. E tantissime volte questi caratterizzano fortemente la nostra vita. È proprio questo quello che è accaduto qualche anno fa a Raoul Bova.

Tutti noi non siamo soliti pensare cosa si nasconde dietro un attore. Abituati a vederli sempre sorridenti e perfettamente calati nel personaggio che devono interpretare, non pensiamo mai che dietro a quella ‘maschera’ ci sia una persona proprio come noi. Fatta, quindi, di sorrisi, gioie, dolori e lacrime. Ne è l’esempio, l’amatissimo Raoul Bova. Forse non tutti lo sanno, ma appena qualche anno fa l’attore romano ha vissuto un forte dramma che ha fortemente caratterizzato la sua vita. Un momento davvero terribile, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, l’ha segnato e non poco. Di che cosa parliamo? Scopriamolo!

Raoul Bova, il dramma che ha segnato la sua vita appena qualche anno fa: cos’è accaduto

In pochissimi molto probabilmente lo sanno, ma appena qualche anno fa, Raoul Bova è stato il protagonista di un dramma davvero impressionante. È stato il diretto interessato a parlarne apertamente in diverse occasioni. Sottolineando, quindi, quanto sia stato terribile il periodo vissuto subito dopo questo spiacevolissimo evento.

Correva esattamente il 2018 quando Raoul Bova, purtroppo, perdeva una delle persone più care della sua vita: suo padre! Un evento davvero drammatico, da come si può chiaramente comprendere. Purtroppo, però, non è stato affatto l’unico. A distanza di poco più di un anno da questa spiacevolissima scomparsa, l’attore romano ha dovuto fare i conti con un’altra ugualmente dolorosissima: la morte di sua madre! Un momento, senza alcun dubbio, terribile, non c’è che dire. “Il lavoro non andava troppo bene perché stavo male: mi ero rotto una gamba e tra cure e fermo forzato ero ingrassato di 20 chili”, ha continuato a dire a Tv Sorrisi e Canzoni nel 2020. Rivelando, quindi, quanto siano stati terribili quei momenti.

“Ora mi alleno tutti i giorni, vado a nuotare alle 5 del mattino e alle 7 sono sul set felice e pieno di energia”, ha concluso.