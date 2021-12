Domenica in, la puntata di oggi 26 Dicembre andrà in onda? La decisione

La puntata di Domenica In del 26 Dicembre andrà in onda? La decisione è del tutto inaspettata: cosa accadrà tra qualche ora.

Ci siamo! Mancano ancora pochissime ore e queste feste natalizie sono giunte al termine. Oggi è 26 Dicembre, il rinomato ‘Santo Stefano’. Ciò significa che, in attesa del 31 Dicembre e del 1 Gennaio, da domani si ritornerà a lavora e si svolgerà la vita di sempre.

Cosa accadrà, però, oggi? Oggi è Domenica. E, come ogni fine weekend che si rispetti, il pubblico italiano è in attesa del consueta puntata di Domenica In. Cosa sappiamo, però? Andrà in onda? Silvia Toffanin e Verissimo hanno saputo il loro pubblico esattamente una settimana fa. Ed hanno dato appuntamento all’8 Gennaio, quindi all’anno nuovo. Mara Venier, invece? Seppure oggi sia un giorno di festa, la conduttrice andrà o non andrà in onda? Se siete proprio curiosi di sapere qualche dettaglio in più, proseguite nella lettura. Vi anticipiamo: stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che sia stata presa un’importantissima decisione. Scopriamo insieme ogni cosa.

Oggi 26 Dicembre Domenica In andrà in onda?

Ne siamo certi! Anche voi vi state chiedendo: la puntata di oggi 26 Dicembre di Domenica In andrà in onda oppure no? Così come tantissimi altri amatissimi programmi della televisione italiana, anche Mara Venier non andrà in onda? A quanto pare, non è affatto così! Stando a quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che la puntata di quest’oggi vada in onda a partire dalle ore 14. Fate attenzione, però: c’è una novità!

Da quanto si legge da TV Blog, infatti, sembrerebbe che la puntata di oggi di Domenica In sarebbe dovuta consistere in una parte registrata giorni fa dedicata ai tre ragazzi de Il Volo ed una parte interamente in diretta con degli ospiti davvero fenomenali. A pochissime ore dalla diretta, però, è stata presa una decisione inevitabile. Su Tv Blog, infatti, si legge di alcuni casi positivi al covid tra lo staff del programma. E così si è ritenuto mandare in onda l’intervista registrata a Il Volo e, al posto della parte in diretta, ‘il meglio di…’, vale a dire quindi i momenti salienti di questa nuova edizione. Tra questi, a quanto pare, l’intervista a Shel Shapiro, Carlo Verdone e tanti altri.

Nonostante questo piccolo ‘intoppo’, siamo certi che la puntata di Domenica In di quest’oggi sarà ugualmente imperdibile.