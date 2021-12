Oggi Anna Tatangelo si mostra così ed è bellissima, ma ricordate com’era ai suoi esordi? Aveva solo 15 anni: eccola, da non credere.

La sua bellezza non ha assolutamente limiti. Stiamo parlando proprio di lei: Anna Tatangelo! Ad oggi, amatissima cantante, conduttrice e giudice di All Together Now, ha compiuto il suo esordio sulla scena musicale nostrana quando era davvero piccolissima.

Leggi anche –> Anna Tatangelo rivela il motivo della sua sofferenza: riguarda il rapporto con Gigi D’Alessio

Nata a Sora il 9 Gennaio del 1987, Anna Tatangelo si rende conto sin da subito qual è la sua più grande passione: la musica. E così, spinta anche dal benestare dei suoi genitori, inizia a prendere parte a diversi concorsi canori. L’esordio sul piccolo schermo, però, arriva soltanto nel 2002. Quando, dopo aver partecipato e vinto ‘L’accademia della canzone’ di Sanremo con la canzone di Syria, la Tatangelo approda a Sanremo Giovani. E con il suo ‘Doppiamente fragili’ conquista la vittoria. Da quel momento, la carriera della bella prende letteralmente il volo. E, ad oggi, continua ad essere una voce amatissima. Siete curiosi, però, di sapere com’era ai suoi esordi? Appurato che aveva soltanto 15 anni, siete curiosi di sapere com’è cambiata in questi anni?

Leggi anche –> Anna Tatangelo, “diamoci un taglio”: nuovo look per la cantante

Com’era Anna Tatangelo ai suoi esordi? Aveva soltanto 15 anni: incredibile

Oltre che per la sua voce, Anna Tatangelo non può assolutamente passare inosservata per la sua incredibile bellezza. Siete curiosi, però, di sapere com’era ai suoi esordi? Appurato che sono trascorsi quasi 20 anni da quel momento e che, dopo quel momento, la cantante di Sora è diventata una donna a tutti gli effetti, com’era quando aveva soltanto 15 anni?

Leggi anche –> Conosci la mamma di Anna Tatangelo? Resterai incredulo guardando questo scatto

Siamo riusciti a rintracciare uno scatto di quando Anna Tatangelo si è esibita sul palco di Sanremo con la sua canzone ‘Doppiamente fragili’. Ovviamente, la mostreremo anche a voi. Prima di farlo, però, vi anticipiamo: resterete davvero impressionati quando la vedrete!

Davvero bellissima, vero? Sono passati circa 20 anni da quel momento, eppure Anna Tatangelo è sempre stata bellissima. Certo, nello scatto riproposto in alto aveva solo 15 anni, adesso invece è una donna e una splendida mamma. Tralasciando questo, però, non si può fare a meno di notare quanto non sia per niente cambiata in questi anni. Siete d’accordo?